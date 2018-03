Stiri pe aceeasi tema

- „Imi pare rau din adancul sufletului, dar ce-a fost facut la tinerețe... Asta este... Fiica mea imi spunea ca e o spovedanie publica. Sa dea Dumnezeu sa fie... Nu e o chestie de rușine, nu e adevarat ca am curaj, pur și simplu sunt dreapta...”, a marturisit una dintre bunicile care au participat azi,…

- Protopopiatul Greco-Catolic Gherla in colaborare cu ASTRU Gherla au organizat Marșul pentru viața, ce face parte din campania 40 de Zile pentru Viața. Campania 40 de Zile pentru Viata este o campanie internationala, care se desfasoara in 559 orase de pe Mapamond, actiune ce are in centrul ei viata,…

- Mii de oameni au participat sambata in Capitala si mai multe judete ale tarii la ”Marsul pentru viata”, protestatarii purtand tricouri cu mesaje precum ”Stop avort” si ”Ma bucur ca traiesc”. Alaturi de ei au fost si preoti, unii cerand o lege pentru interzicerea avorturilor.

- Peste 4000 de ieseni au participat astazi la Marsul pentru Viata, eveniment ce promoveaza dreptul la viata al copiilor nenascuti si sprijinirea femeilor aflate in criza de sarcina. Marsul s-a desfaturat pe traseul Piata Unirii- str.Gavriil Muzicescu- Bdul Independentei -Teatrul National- Mitropolie-…

- Ceea ce nu au reușit #Rezist și unioniștii le-a stat in putința preoților și credincioșilor: in jur de 1.000 de oameni au luat parte sambata la amiaza la ”Marșul pentru viața”, manifestația din acest an care a adunat cei mai mulți oameni.

- Sute de satmareni au participat azi, 24 martie, la „Marșul pentru Viața”, o acțiune organizata de Asociațiile „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și „ProVita”. Evenimentul se desfașoara in aproximativ 300 de localitați din Romania și Republica Moldova. La Satu Mare, participanții la marș au pornit…

- EVENIMENT… Vasluienii sunt invitati, astazi, sa ia parte la Marsul pentru viata, organizat de Asociatia Pro Vita Vaslui. Evenimentul va incepe la ora 13:30, in Piata Civica din oras. Timp de o jumatate de ora se vor sutine discursuri despre dreptul la viata, libertate si demnitate ale omului. Apoi,…

- La Alba Iulia si in alte cinci orase din judet se organizeaza sambata, 24 martie, “Marsul pentru viata”, un eveniment sprijinit de Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia si, in tara, de Biserica Ortodoxa. In ședința de lucru din data de 29 ianuarie 2018, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a binecuvantat…

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii.

- Protopopiatul Ortodox Lugoj organizeaza, in colaborare cu celelalte culte din municipiu și Asociația „Miracolul Vieții”, o manifestare civica in premiera la Lugoj: „Marșul pentru viața – 2018”. Evenimentul are ca scop apararea familiei creștine tradiționale și a darului vieții umane, considerate…

- Satmarenii sunt invitați sa participe sambata, 24 martie, la „Marșul pentru viața”, un eveniment organizat de Protopopiatul Ortodox Satu Mare, Asociația „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și Asociația „Pro-Vita”. Locul de intalnire este pe platoul din fața Muzeului Județean, la ora 12.30. Motto-ul…

- Viata fostului fotbalist Ioan Anton, cel care a evoluat la Farul Constanta intre anii 1988 si 1992, pare a fi un sir nesfarsit de drame. Un accident de masina l a despartit de echipa de pe litoral, grabindu i iesirea din fotbal. Anton n a avut apoi viata usoara, iar in ultimii ani s a si imbolnavit.…

- Potrivit invataturii crestine, viata este cel mai mare dar al lui Dumnezeu fata de oameni care trebuie pretuit si protejat, in timp ce avortul este o crima comisa impotriva unei persoane (fiinte) nevinovate care nu se poate apara. Literatura medicala a dovedit faptul ca omul este viu din momentul conceptiei,…

- Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj având lungimea totala de 70 km, si leaga autostrazile A1 si A3. ONG-ul atrage atentia ca tronsonul de 30 de km din DN1, dintre Turda si Aiud, pe care au loc multe accidente, poate fi înlocuit imediat cu o autostrada moderna…

- Ziua de 8 martie are o semnificație aparte pentru fiecare dintre noi. Unii vor sa-și aduca aminte și sa-și sarbatoreasca mamele, cele mai importante persoane din viața fiecaruia. Alții vor sa se bucure și sa celebreze Ziua Internaționala a Femeii. Sunt și oameni care vor ține cont de ambele evenimente…

- Avionul companiei Saratov Airlines s-a prabușit langa Aeroportul Domodedevo. 71 de oameni și-au pierdut viața. Una dintre cutiile negre a fost recuperate de anchetatori. A aparut inregistrarea cu ultimele cuvinte spuse de pilotul avionului prabușit la Moscova. Tragedia a avut loc la șase minute de la…

- Tragedie aviatica in Siria, unde un avion rusesc s-a prabușit! Cei 26 de pasageri plus șase membri ai echipajului și-au pierdut viețile. Avionul s-a prabușit la 1.600 de metri de pista de aterizare de la Khmeimim. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o defecțiune tehnica, iar avionul nu ar fi fost…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite agentia EFE. Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii,…

- Ploile torentiale si inundatiile din ultimele zile din centrul Statelor Unite s-au soldat cu cel putin 3 morti. Sute de oameni au fost evacuati. Sunt afectate mai multe state din Texas pana in Michigan.

- Doua mii de oameni au ieșit in Piața Victoriei, joi seara, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, la capatul unui lung monolog, a anunțat propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kodruța Kovesi. Sute de cetațeni au ieșit in strada, protestand fața ”punerea politica in practica a unui ordin”,și…

- Anual, pinguinii Magellan parcurg mii de kilometri pentru a ajunge în rezervația Punta Tombo din Patagonia argentiniana, numita și „țara pinguinilor", unde se înmulțesc. Rezervația ocupa un teritoriu ce se întinde de-a lungul țarmului pe o lungime de trei kilometri…

- Dupa evaluarea tuturor proiectelor depuse spre finantare in cadrul Bugetarii Participative, demersul este acum in faza votarii online. Pana ieri la pranz, cele mai multe voturi fusesera acumulate de proiectul de amenajare a unei sali multifuncționale in incinta Liceului „Lucian Blaga”. A fost…

- Gabriel, baiatul care in urma cu mult timp canta la flaut in strada, a venit in platoul emisiunii "Rai Da' Buni" alaturi de tatal sau. Cei doi au cantat o buna perioada de timp impreuna, insa Gabriel a depasit cu mult talentul tatalui.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a comentat intr un mesaj pe Facebook despre masurile luate in sistemul public, blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor, potrivit AGERPRES.Redam mai jos textul integral:Stiti filmele acelea de actiune in care un personaj…

- Dupa ce cititorii Jurnal aradean/Aradon ne-au sesizat despre faptul ca strada aflata intre strada Miorita și liniile de tren din cartierul Micalaca, in zona blocurilor 160, este plina de baltoace și noroaie la fiecare ploaie, dar și ca de ani de zile roaga Palatul Administrativ sa faca ceva cu aceasta…

- Asociatia GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere MEN inchiderea tuturor directiilor de studii in limbi straine care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele de scolarizare cu studenti straini. Acestea ”sunt infiintate fara discernamant” si functioneza cu studenti romani.

- Oameni marinimosi din Germania s-au gandit sa le ofere o viata fericita cainilor aflat in adapostul din Miroslava. Primii 12 blanosi au plecat joi spre familiile adoptive din Germania. "Ii asteapta un drum lung, insa la capatul lui incepe o noua viata", precizeaza reprezentantii adapostului. Facebook

- "Imi vreau viata inapoi! Mi-e dor de plimbarile cu bicicleta alaturi de Albert, de mersul prin parc cu Golden Retreiverii, de intalnirile cu fetele la o cafea, de cartea preferata si o piesa de teatru mult asteptata, de un weekend romantic cu iubitul meu. In goana noastra de a-i multumi pe ceilalti,…

- Un accident teribil a avut loc in comuna Tarcau din Neamt. O tanara de 18 ani a fost spulberata de un sofer care a pierdut controlul volanului. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona se vede ca barbatul circula cu viteza foarte mare. Fata nu a mai avut nicio sansa de supravietuire.…

- Aproape 250 de persoane participante la mitingurile organizate pe intreg teritoriul Rusiei in semn de protest fata de refuzul autoritatilor de a accepta inregistrarea candidaturii opozantului Aleksei Navalnyi, el insusi...

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 7, la ieșire din localitatea Oraștie, județul Hunedoara. Doua mașini s-ai izbit violent, iar in urma impactului trei persoane si-au pierdut viața. Este vorba despre un barbat de 60 de ani și soția acestuia de 59 de ani, dar și un tanar de 19 ani. […]…

- O explozie urmata de flacari violente i-a scos din case, in aceasta dimineata, pe cei care locuiesc pe o strada din Eforie Nord. Doua femei au iesit cu greu, singure din imobilul cuprins de valvataie. In ciuda interventiei rapide a pompierilor, casa lor a fost pe jumatate distrusa de incendiul provocat,…

- Primaria Municipiului Iasi, Asociatia „ART – Mestesugurile Prutului" si Asociatia „Alexandru Lapusneanu" organizeaza manifestarea culturala interactiva „Mesteri si mestesuguri populare traditionale – repere ale identitatii si unitatii nationale", in perioada 23 – 24 ianuarie, pe strada Lapusneanu. Vor…

- Peste 5.200 de interventii au avut anul trecut salvamontistii in cursul carora au salvat 6.541 de persoane. Din pacate, munții și-au luat jertfa. 44 de persoane si-au pierdut viata, trupurile fiind predate serviciilor de medicina legala....

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.

- Un tanar din Capitala si-a pus viata in pericol. Acesta circula pe mijlocul drumului fara sa ii pese de masinile care treceau pe strada. Acesta insa avea un comportament ciudat, cauta capuse despre care sustinea ca se aflau pe el. Un martor l-a filmat si a incercat sa il determine pe barbat sa circule…

- Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost impuscate mortal dupa ce au incercat sa fure alimente din magazine. Printre persoanele decedate se afla si un adolescent de 17 ani. Mai multi localnici au fost raniti, dupa ce politistii…

- Partidul Socialist din Spania (PSOE) a cerut demisia primarului localitatii Pedrera, Antonio Nogales, dupa declaratiile ”iresponsabile” ale acestuia facute dupa disputele care au aparut intre locuitorii din Pedrera si mai multi cetateni romani, relateaza El Pais.

- Viața i s-a schimbat atunci cand lumea a inceput sa-l opreasca pe strada pentru a-i cere autografe. Desigur, pana in acel moment, tanarul nu avea habar ca ii seamana atat de bine unui cantareț celebru și ca ar putea face o cariera din asta. Insa, in scurt timp și-a dat seama de amploarea situației.…

- Giani Kirița, membru in Echipa Faimoșilor, a fost aspru criticat, pe Facebook, dupa o afirmație facuta la adresa Echipei Razboinicilor. [citeste si] "Domnule Giani Kirița, aș vrea sa va dau replica la afirmația pe care ați facut-o la adresa echipei Razboinicilor, citez: 'Calm, ușor,…

- Campina implinește astazi 515 ani de la prima atestare documentara. Targul de altadata, ridicat la rang de oraș in 1864 și devenit municipiu in decembrie 1994, a parcurs un drum lung și greu prin istorie. Iar pe acest drum, uneori, localitații i s-au alaturat personalitați de seama ale culturii romanești,…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- In perioada sarbatorilor de iarna, agenții de patrulare din Balți sunt cu ochii pe pietonii indisciplinați. Polițiștii desfașoara o noua operatiune de avertizare a persoanelor care nu renunta la prostul obicei de a traversa strazile neregulamentar.

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.