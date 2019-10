Organizatiile Greenpeace, Agent Green si Declic organizeaza, in 3 noiembrie, Marsul pentru Paduri, in semn de protest fata de faptul ca din ce in ce mai multi padurari devin victime ale hotilor de lemn.



"Inca un padurar a fost ucis. Este al treilea silvicultor care devine, in ultima luna, victima a gruparilor criminale ce actioneaza in domeniul forestier. Organizatorii Marsului pentru Paduri din 3 noiembrie 2019, Greenpeace, Agent Green si Declic, isi manifesta solidaritatea cu lucratorii silvici aflati in doliu. Activistii de mediu se declara extrem de ingrijorati de cresterea cazurilor…