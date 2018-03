Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 persoane au participat, sambata, la un miting pentru autonomia Ținutului Secuiesc, in Targu Mureș. Oamenii au desfașurat un steag secuiesc de mari dimensiuni, in jurul Monumentului Secuilor Martiri. Participantii la mitingul organizat de Consiliul National Secuiesc (CNS) s-au adunat, sambata,…

- Consilierul juridic al Aliantei Liber Europene (EFA), Gio Paolo Baglioni, a declarat sambata, in cadrul manifestarilor legate de Ziua Libertatii Secuilor de la Targu Mures, ca este intolerabil ca "efectele dezastruoase" ale tratatului de la Trianon sa afecteze drepturile poporului secuiesc si dupa un…

- Aproximativ 2.000 de manifestanti, care au luat parte la comemorarea unor martiri, la monumentul Secuilor Martiri, au pornit intr-un mars spre centrul municipiului Targu Mures, sambata dupa amiaza, pentru a depune la Institutia Prefectului o petitie prin care solicita autonomie teritoriala. "Azi, 10…

- Peste 2.500 de persoane participa, sambata, la Targu Mures, la un miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand „Autonomia”. Un steag secuiesc de mari dimensiuni a fost desfasurat in jurul Monumentului Secuilor Martiri, transmite MEDIAFAX. Participantii la mitingul organizat de Consiliul…

- Peste 2.500 de persoane participa, sambata, la Targu Mures, la un miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand „Autonomia”. Un steag secuiesc de mari dimensiuni a fost desfasurat in jurul Monumentului Secuilor Martiri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Seful diplomatiei de la Budapesta a calificat drept „inacceptabila” încalcarea dreptului la circulatie a unui cetatean european, în lipsa unei decizii a instantei în acest sens. Attila Dabis, comisar pentru afaceri externe al Consiliului National Secuiesc în…

- Ziua Libertatii Secuilor - ce va fi marcata, sambata, la Targu Mures si in cadrul careia vor fi organizate o comemorare si un "mars secuiesc" prin oras - se va desfasura sub semnul desfiintarii Regiunii Autonome Maghiare in urma cu 50 de ani, cand s-au infiintat actualele judete. Presedintele…

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu-Mures, mai multe manifestari cu ocazia Zilei libertatii secuilor, printre acestea fiind un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc la care estimeaza ca vor participa 40.000 de persoane, transmite News.ro . CNS organizeaza, sambata, la…

- Consiliul Național al Secuilor(CNS) organizeaza, astazi, un mars de amploare la Targu Mureș, pentru autonomia Tinutului Secuiesc. Marsul are loc cu ocazia Zilei libertatii secuilor si se estimeaza ca vor participa 40.000 de persoane. Va avea loc si o ceremonie, de ...

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului.

- 'Au tot dreptul sa depuna petitii, au tot dreptul sa manifesteze. Singurul lucru pe care il doresc este sa nu transforme orasul in circ, sa pericliteze sanatatea sau integritatea vreunei persoane, indiferent ca e jandarm sau demonstrant. Autorizatie pentru mars vor avea, dar cu specificatii. Veniti,…

- Sambata, la Targu Mures, este organizat un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate aproximativ 40.000 de persoane. Organizatorii, Consiliul National Secuiesc (CNS), vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea...

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului. Presedintele CNS,…

- Prefectul judetului Mures, Lucian Goga, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca pentru manifestarile anuntate de catre Consiliul National Secuiesc, in data de 10 martie, la Targu Mures, in cadrul carora va fi organizata o comemorare si un "mars secuiesc" prin oras, il intereseaza sa fie respectat…

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului.

- Meteoritul de aproape 27 de kilograme, gasit in anul 1990 de un agricultor in localitatea Gresia, judetul Teleorman, care a fost vandut in strainatate, a inceput sa se intoarca acasa pe bucati, primul esantion din acesta fiind oferit spre vanzare la prima Expozitie "Mineralia" din acest an de la…

- Compania olandeza PAL-V prezinta, la Salonul Auto de a Geneva, prima mașina zburatoare din lume. Liberty, un hibrid între mașină și elicopter, are două locuri, iar pentru conducerea ei este nevoie de permis de pilot, pe lângă cel de conducere pe șosele. …

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Potrivit Consiliului Național Secuiesc, maghiarii vor participa la comemorarea și marșul ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Libertații Secuilor. La marșul din 10 martie va fi depusa și o petiție prin care se cere autonomie teritoriala a ținutului, potrivit Agerpres. Acțiunea are toata…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Noul Jaguar I-Pace are doua motoare electrice care ofera 400 de cai putere și 696 Nm, scrie auto-bild.ro. Accelerația de la 0 la 100 km/h are loc in 4.8 secunde. Bateria de 90 kWH ofera o autonomie de 480 de kilometri. Citeste si Chinezii au copiat deja Masina Anului 2017. Ea este expusa la…

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca prin solicitarea de autonomie teritoriala care va fi reformulata la Ziua Libertatii secuilor, din data de 10 martie, de la Targu Mures, nu se cere altceva decat recunoasterea unui drept…

- Costa, in total, aproximativ 1.000 de lei și cuprinde peste trei kilograme de faina, aproape șase de malai, 32 de kilograme de paine, circa 700 de grame de... The post Cosul minim de consum lunar, o bomba pentru sanatatea banatenilor! Ce spune reputatul medic Ioan Ometa appeared first on Renasterea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 de lei, comparativ cu 692 de lei.

- La Caminul Cultural Baia s-a desfasurat vineri, 16 februarie, ultima intalnire–spectacol din cadrul programului caravanei "10 pentru folclor", editia a III-a. Manifestarea, la care a fost prezent un public numeros, a debutat solemn prin intonarea imnului localitatii de catre ...

- Oficialii FCSB au anuntat, prin intermediul unui comunicat emis pe pagina oficiala de Facebook, ca fanii care vor sa vada meciul, cu Lazio, de pe Stadio Olimpico, din 16-imilie Europa League isi poti achizitionat tichete la pretul de 14 euro.

- In baza protocolului de colaborare incheiat intre Crucea Rosie si Jandarmeria Romana, in vederea indeplinirii in conditii optime a misiunilor care revin acestei institutii, filiala din Alba a Crucii Roșii a demarat la inceputul anului 2018 o serie de cursuri de prim ajutor pentru angajatii din structurile…

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Simona Halep (2 WTA) tocmai a spus, din nou, ca va mai juca inca patru, cinci ani, ceea ce inseamna ca isi va incheia cariera la 31 de ani. Un motiv consta in faptul ca ea si-a asigurat deja linistea financiara.

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august 2017, inainte de reintroducerea supraaccizei…

- Deși este mai mereu pe drumuri, imparțindu-se intre Romania, Paris și Costa de Azur, Rona Hartner are grija sa nu-și neglijeze nici o secunda fiica. Totuși, artista și-a facut curaj și a acceptat sa se rupa pentru cateva zile de Sumalya. Rona Hartner este dependenta de micuța, iar zilele de la Ferma…

- La Cugir, celebrarea Unirii Pricipatelor Romane, moment de insemnatate istorica petrecut la 1859, a fost marcata la Casa orașeneasca de cultura, printr-un spectacol omagial, desfașurat in prezența a peste 60 de participanți, in marea lor majoritate elevi și parinți ai acestora. Evenimentul a debutat…

- O casa din Marea Britanie se poate vinde cu mai puțin de șase lei, scrie realitatea.net.Casa, situata in South Terrace, South Bank, Middlesbrough, pornește spre vanzare cu prețul de doar o lira sterlina. Totuși, viitorii proprietari vor fi nevoiți sa investeasca in renovare.

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Targu-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar pe cei care se afla in preajma ...

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele. …

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca „nu a vazut niciun conflict” intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Totuși, ministrul social-democrat spune ca reuniunea Comitetului Executiv al PSD de dupa-amiza…

- Un grup de cinci clujeni a plecat, pe jos, spre Bucuresti, pentru a participa la mitingul de protest din 20 ianuarie 2018. Initiatorul marsului pedestru este un clujean de 51 de ani. Dupa ce si-a anuntat intentia de a pleca pe jos spre Bucuresti, alti cetateni din tara si-au exprimat dorinta de a i…

- Peste patru milioane de euro a platit statul in ultimii ani pentru documetanția necesara modernizarii infrastructurii rutiere naționale. Mai mult, unele dintre analizele premergatoare demararii lucrarilor au trebuit refacute ulterior. Intre ianuarie 2010 și decembrie 2014 statul a platit 18.941.298…

- Cosmin Curticapean, barbatul pe care Laura Cosoi il va face tatic pentru prima oara este o persoana careia nu-i place publicitatea, dar care are foarte multe afaceri. In urma cu trei ani, actrița Laura Cosoi se casatorea cu Cosmin Curticapean . La inceput de an 2018, Laura Cosoi a anunțat ca urmeaza…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Sergiu Hanca a mers cu galeria dinamovista, la a doua intalnire cu soția. I-a placut matematica mai mult decat fotbalul. Noul capitan al ”cainilor” a recunoscut: ”Craciunul il petrec aici, la Targu Mureș, alaturi de familie, și Revelionul in Qatar, mergem la prietenii noștri Valentin Lazar și Dragoș…

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Aceasta inițiativa este depusa acum in nume personal, insa este o chestiune de onoare, spune inițiatorul acestei noi legi privind statutul Ținutului Secuiesc. Jozsef Kulcsar-Terza, presedintele organizatiei Trei Scaune a Partidului Civic Maghiar (PCM), a informat presa despre actiunea lui printr-un…

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza - Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei. Jozsef…

- Anul viitor vor fi lansate procedurile de achizitie publica pentru proiectarea si executia unor obiective asteptate de mult timp pentru Moldova si pentru conexiunile acesteia cu celelalte provincii istorice.

- Protestul de la Palatul de Justitie organizat luni dupa-amiaza de judecatori si procurori de la mai multe instante si parchete din tara s-a incheiat. Manifestarea, desfasurata in liniste, a durat circa o ora si a reunit in jur de 700 de magistrati, care au stat numai pe treptele Palatului de Justitie.Protestatarii…

- Legatura rutiera cu Moldova reprezinta o prioritate absoluta ce cuprinde trei coridoare principale suprapuse cu reteaua Trans-Europeana de Transport, iar valoarea contractuala a acestor proiecte insumeaza 7,32 miliarde de euro, fara TVA, informeaza Ministerului Transporturilor. "Ministerul Transporturilor,…

- Orchestra Naționala Radio și Corul Academic Radio onoreaza memoria Majestații Sale, Regele Mihai I al Romaniei, vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 19.00, la Sala Radio. Orchestra și corul vor interpreta lucrarea Un Recviem German, op. 45, de Johannes Brahms. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul…

- Sambata, in etapa a 21-a din Liga a II-a de fotbal, ultima programata in anul 2017, echipa Foresta Suceava a reusit a sasea victorie din acest sezon, 5 – 2 pe terenul celor de la ASA Targu Mures. Desi nu s-au putut baza pe mai multi jucatori importanti, ce au fost obligati sa stea in aceasta ...