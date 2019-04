Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara ii anunta pe pe operatorii de retele de comunicatii ca termenul limita pana la care trebuie trecute in subteran cablurile de telecomunicatii din zona centrala a Timisoarei este 15 mai 2019. Dupa aceasta data, va fi reactivata actiunea “Ghilotina”. The post Ultimatum pentru operatorii…

- Peste doar doua zile, in Timisoara va demara, dupa mult timp, prima campanie „pe bune” de deratizare si dezinsectie din oras. Primaria Timisoara a anuntat deja ca a semnat contractul cu firma Coral Impex din Ploiesti. The post Miercuri intra in vigoare contractul de deratizare si dezinsectie in Timisoara…

- Primaria Timisoara ofera peste o jumatate de milion de lei pentru renovarea unei fantani ornamentale din oras. Este vorba despre cea din zona Dacia si va fi o lucrare complexa, pentru intreaga infrastructura aferenta, dar si cu costuri pe masura. In total, lucrarea a fost castigata la licitatie pentru…

- Acuzat pentru faptul ca Primaria Timisoara n-a atras fonduri europene pana acum, primarul Nicolae Robu a facut publica o lista cu astfel de proiecte. Ele insumeaza 234 de milioane de euro. Acum ramane de vazut daca sunt si eligibile aceste proiecte. Proiectele prezentate de primarul Nicolae Robu sunt…

- La Timișoara va avea loc un seminar despre importanța obținerii autorizației de securitate la incendiu. Evenimentul este organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis. Seminarul va avea loc miercuri,…

- La Timișoara s-a desfașurat, seara trecuta, un eveniment marca alianței USR-PLUS. Dragoș Paslaru, fost ministru al Muncii și candidatul de pe poziția 3 pe lista Alianței pentru europarlamentare a participat la dezbaterea aflata sub egida USR-PLUS, la Timișoara. La eveniment a fost prezent și Alexandru…

- Saptamana viitoare, Primaria Timișoara va semna un contract pe o perioada de patru pentru salubrizarea strazilor cu firma Brantner Servicii Ecologice din Cluj. Licitația s-a incheiat și nimeni n-a facut contesație, a declarat satisfacut primarul Nicolae Robu, intr-o conferința de presa susținuta la…

- Edilul-șef Nicolae Robu afirma ca Timișoara sta relativ bine la nivelul gropilor care au aparut in aceasta iarna pe mai toate drumurile din oraș. Mai mult, el susține ca la Miami a vazut gropi mai mari decat in orașul de pe Bega, insa promite ca, de joi, o sa inceapa marea plombare de iarna. Precum…