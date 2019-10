Marșul „Împreună pentru siguranța femeilor” va avea loc sâmbătă în București și încă trei orașe Marșul „Impreuna pentru siguranta femeilor" se va desfașura sambata in București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, conform Agerpres.

Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor organizeaza acest mars pentru a-si arata solidaritatea cu femeile supravietuitoare ale violentei si pentru a mentine presiunea publica necesara pentru respectarea drepturilor femeilor si fetelor, precizeaza sursa citata. In București, marșul va porni din Piața Universitații (Parcul Colțea), va continua spre Piața Romana, iar mai apoi in Piața Victoriei. Acesta va reuni atat reprezentanți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

