Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii Algeriei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Norvegiei, Marii Britanii, Statelor Unite ale Americii, Suediei in Romania vor participa la marsul „Impreuna pentru siguranta femeilor!”, ce va avea loc la Bucuresti sambata, 20 octombrie, de la ora 15:00. Ambasadorii Austriei, Canadei, Libanului…

- Introducerea bratarilor electronice, construirea de adaposturi in fiecare judet al tarii, personal specializat si format pentru a gestiona eficient cazurile de violenta impotriva femeilor. Acestea sunt doar cateva dintre solicitarile activistelor care lupta pentru combaterea violentei domestice pe care…

- Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței impotriva femeilor organizeaza sambata, 20 octombrie 2018, incepand cu ora 15:00, din Piața Universitații spre Piața Victoriei, marșul "Impreuna pentru siguranța femeilor".

- Fostul international Mihai Timofte, presedinte al Sindicatului National al Handbalistilor din Romania (SNHR), a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca structura pe care o conduce a fost infiintata pentru ca jucatorii de handbal aveau nevoie de protectie. "A fost nevoie de o protectie a jucatorului…

- In prima jumatate a anului 2018, 900 de persoane au solicitat azil in Romania, iar in 282 de cazuri a fost recunoscut statutul de refugiat sau acordata protectie subsidiara. Totodata, 948 de beneficiari ai unei forme de protectie au fost inscrisi in programele de integrare.