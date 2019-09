Marsul Factorilor Postali, pentru prima data in Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Oferta Speciala Insula Creta Plecare cu avionul din Cluj in 16.08.2019 Preturi incepand de la 551 euro/persoana Klio Apart Hotel 4* DEMIPENSIUNE 551 eur / pers. / studio GV Castello Village Resort 4* MIC DEJUN 595 eur / pers. / superioara GV Chrysalis Hotel 4* ALL INCLUSIVE 614 eur…

- Președintele Klaus Iohannis a adresat un mesaj de felicitare Simonei Halep dupa victoria acesteia in finala turneului feminin de la Wimbledon, șeful statului considerand victoria romancei in fața Serenei Williams drept ”o victorie excepționala” pentru tenisul din Romania. ”Felicitari, Simona Halep pentru…

- Atenție, ȘOFERI :Aveti mare grija la aceasta mașina! – Jafurile VIOLENTE pe șoselele din Romania au revenit – Vezi cum acționeaza hoții noaptea Postarea unui șofer, care atrage atenția ca a fost la un pas sa fie jefuit pe Autostrada Sibiu–Deva a devenit virala pe Facebook, unde și alți șoferi au scris…

- Incepand cu data de 3 iulie, pe langa expozitiile permanente „Minerit si civilizatie in Maramures” si „Calatorie in universul Ceasului”, oferta culturala a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Maramures mai include si patru expozitii tematice, anunta institutia de cultura pe pagina de Facebook.…

- Luni, 1 iulie, incepand cu ora 11:00, in zona Catedralei Episcopale “Sfanta Treime” Baia Mare a avut loc un eveniment cu ocazia celor 100 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Ardelene. Dupa ceremonialul religios oficial de PS Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, impreuna cu un sobor de preoti,…

- Super Oferta Sharm El Sheikh!! Preturi incepand de la 315 euro/persoana cu toate taxele incluse- sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Cluj Napoca in 06.07 si 13.07.2019 Zbor charter CLUJ-NAPOCA – SHARM EL SHEIKH Sejur de o saptamana 06.07 1 sapt. 06.07 2 sapt 13.07 1 sapt. 13.07 1 sapt. 4* SHARM RESORT…

- O persoana ratacita, aflata in stare fizica precara si cazuta intr-o rapa este cautata in aceste momente de Salvamont Maramures, la Moisei. “Colegii de la Salvamont Viseu au plecat ca echipa de prim raspuns impreuna cu forte de la ISU. Zona e dificila si foarte intinsa iar misiunea se anunta una dificila…

- TNL Baia Mare a organizat si anul acesta evenimentul caritabil „Ceai pentru un viitor”. Aflat la cea de-a treia editie si gazduit de restaurantul „La Palincie” din Baia Mare, evenimentul a fost un adevarat succes, tinerii liberali reusind sa contribuie la ajutorul de care Florin Varga, un tanar olimpic…