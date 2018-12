Stiri pe aceeasi tema

- Istoria evoca data de 15 decembrie 1989 ca fiind definitorie pentru caderea dictaturii din Romania. E ziua in care, in Piața Maria din Timișoara, au inceput sa se stranga oameni solidari cu Laszlo Tokes, pastorul care urma sa fie evacuat din cladirea Bisericii Reformate, acolo unde era și…

- Pro Musica urca pe scena din Piata Victoriei, in 20 decembrie, intr-un concert care marcheaza 29 de ani de cand Timisoara a devenit primul oras liber din Romania. Infiintat in urma cu 45 de ani, de Ilie Stepan, grupul a inregistrat piesa „Timisoara” la Bucuresti. Melodia compusa la finalul lui decembrie…

- Retail&Agrobusiness Mega Image merge spre afaceri de 6 mld. lei in 2018 dupa o crestere de 20% la sase luni Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Rosca astazi, 00:15 3 Retailerul belgiano-olandez Mega Image se indreapta catre afaceri de 6 mld. lei in 2018, in contextul…

- O gura de aer proaspat. Indrazneala. Indignare traita. Libertate. Un mesaj clar: Inchiziția sa stea acasa! Așa se vede colonia artistica Baraka, grupare care, sambata, se deschide din nou Timișoarei. 24 noiembrie, ora 17,00, in spatele curții Facultații de Arte, langa Memorialul Revoluției, se ofera…

- Romania sufera inca mult la capitolul calitate a aerului, fiind pe lista de infringement a Uniunii Europene din acest punct de vedere. O organizație din Iasi, Breasla Constructorilor Ieșeni, a inițiat un proiect finanțat chiar din bani europeni in acest sector, realizand, impreuna cu mai multe organizații,…

- O echipa formata din 20 de muncitori ai societații Horticultura s-a apucat obligat-forțat inca de joia trecuta sa goleasca cele 2.300 de coșuri stradale amplasate pe strazile Timișoarei. A fost greu, iar in primele zile timișorenii au inceput sa posteze pe rețelele sociale fotografii cu mizeria din…

- Cea de-a treia ediție a Zilelor Culturale Maghiare, eveniment desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute in Piața Victoriei și strazile adiacente, a avut parte de un succes deplin, evenimentele pregatite de organizatori reușind sa starneasca interesul spectatorilor. Deschiderea oficiala s-a derulat…