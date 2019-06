Marşul curcubeului postmodernist A venit perioada caldurii, a dezbracatului in soare si a defilarii vesele prin marile orase, si cum astea toate trebuie sa aiba un nume, ele se cheama Parada Gay, numita si Parada Mandriei. Asta e partea serioasa, partea funny e ca in paralel se incearca din rasputeri si organizarea unei contraofensive a oamenilor imbracati, ursuzi si "inapoiati" din punctul de vedere al mentalitatii, adica a "celorlalti", sub un nume cate se poate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

