„Marşul Colindătorilor”, sâmbătă, pe străzile Braşovului (Eveniment) Pentru a marca sarbatorile de iarna, mai mulți brașoveni au avut inițiativa de a oragniza un marș al colindatorilor. Acesta va avea loc pe data de 22 decembrie 2018, in intervalul orar 18.00 – 22.00, pe strazile din zona centrala a orașului. Sute de brasoveni costumati in port popular traditional, vor participa sambata 22 decembrie, la un „Mars al colindatorilor“ care va avea loc in Centrul vechi al orasului. Marșul Colindatorilor este un eveniment dedicat... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Feldioara si Serviciul Cultura Traditionala din cadrul Centrului Cultural „Reduta”, ii invita pe toți cei pasionați de tradițiile pur-romanești (și mai ales cele din zona Brașovului) sambata, 15 decembrie 2018, incepand cu ora 09:00, la evenimentul „Sezatoare la Feldioara -…

- „Bradul de Craciun - Corona” - unicul eveniment din an care ii aduna pe toți sportivii de la Centrul de copii și juniori Corona, la un loc! Peste 700 de sportivi, 50 de antrenori si o sala plina de parinti si bunici au fost prezenti marti seara (11 decembrie 2018) la deja obisnuitul „Bradul…

- In preajma iernii, animalele salbatice sunt o prezența obișnuita in Brașov. Acestea coboara din munti si din padurile din zona, isi parasesc habitatul natural si patrund in oras, probabil in cautare de hrana. Dupa ce zilele trecute, un urs a ajuns pe centura ocolitoare a Brașovului, iar o vulpe mai…

- Dupa ce marți, un urs a ajuns pe centura ocolitoare a Brașovului, iar in urma cu aproximativ doua saptamani o vulpe a fost filmata in timp ce se plimba prin curtea Facultații de Silvicultura a Universitatii Transilvania, la doar cațiva metri de Poarta Șchei, marți dimineața, o alta vulpe a fost surprinsa,…

- Reprezentanții cetelor de juni din Brașov au facut spectacol in Parlamentul European in cadrul unui eveniment care a marcat Centenarul Unirii. Junii și junițele au ajuns la Bruxelles la inițiativa și invitația eurodeputatului social-democrat Razvan Popa, cel care i-a și prezentat oaspeților invitați…

- Deseara, sub privirile brașovenilor va avea loc o retragere cu torte a militarilor, de la Biserica Neagra, la sediul comandamentului Brigazii 2 Vanatori de Munte. Ca in fiecare an, in 25 octombrie 2018, in toata tara se organizeaza diferite evenimente cu ocazia Zilei Armatei Romane. La…

- Ziua Armatei Romane va fi sarbatorita printr-o suita de manifestari dedicate institutiei care se bucura de cea mai mare incredere in randul populatiei. Printre acestea, joi, 25 octombrie 2018, de la ora 12.00, va fi sfințita troița de pe langa Biserica „Nașterea Domnului” din incinta Spitalului…

- In cursul zilei de miercuri, angajatii de la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei au batut din usa in usa pentru a verifica disponibilitatea locuitorilor din blocurile afectate de a se muta in locuinte sociale. Totul va fi decis dupa finalizarea expertizei tehnice. Certa este doar cauza:…