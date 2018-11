Prima zi a marșului nostru a fost una de succes! Am fost intampinați de oameni minunați și am avut parte de momente istorice. Traficul a fost liniștit, iar șoferii ințelegatori. Cele mai emoționante momente au fost cele in care varstinici, ce aveau lacrimi in ochi, ne-au intampinat cu flori in mana și ne-au aplaudat. Ziua […] Articolul Marșul Centenarului Marii Uniri – Valcele – Alba Iulia 2018 Ziua a doua #Jurnaldecalatorie apare prima data in Mesagerul de Covasna .