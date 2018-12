Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de manifestari cultural-stiintifice si civice dedicate ZILEI NAȚIONALE ȘI CENTENARULUI MARII UNIRI au fost pregatite in județul Covasna. Reconstituirea marsului pe care romanii din judetul Covasna l-au facut in 1918 pentru a participa la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, spectacole ample,…

- Prima zi a marșului nostru a fost una de succes! Am fost intampinați de oameni minunați și am avut parte de momente istorice. Traficul a fost liniștit, iar șoferii ințelegatori. Cele mai emoționante momente au fost cele in care varstinici, ce aveau lacrimi in ochi, ne-au intampinat cu flori in mana…

- Duminica, 25 noiembrie, la Biserica „Sf. Mucenic Teodor Stratilat” din Valcele s-a dat startul marșului istoric, in cadrul caruia 100 de romani au pornit in caruțe catre Capitala Marii Uniri, Alba Iulia! Marețul eveniment a inceput la ora 8:00, dupa ce toți participanții s-au adunat in curtea Bisericii.…

- Vineri, 16 noiembrie, incepand cu ora 18:00, la Casa de Cultura din Covasna va avea loc proiecția de gala a primului film inspirațional romanesc. „Coboram la prima”, in regia lui Tedy Necula, surprinde povestea calatorilor dintr-un vagon de metrou, in a doua zi dupa incendiul din Colectiv. Datorita…

- In anul Centenarului Marii Uniri, 90 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Voineștii Covasnei, insoțiți de 10 cadre didactice, au sarbatorit Ziua Armatei Romane la Alba Iulia, orașul Unirii. Cei 100 de covasneni, beneficiari ai proiectului „Pe urmele lui Mihai Viteazul” al Asociației Cultural…

- Consiliul local Sfantu Gheorghe a adoptat, joi, un proiect de hotarare prin care interzice parcarea dubelor, camioanelor, microbuzelor si autobuzelor in spatiile publice din zonele rezidentiale intre orele 18,00 – 6,00, precum si obligativitatea detinatorilor de garaje de a-si parca masinile in interiorul…

- Dragi cititori, in cele ce urmeaza va prezentam o manifestare artistica de prestigiu care a crescut de la an la an,și sta sa reinceapa in acest weekend. Ne referim la Festivalul„Musica Coronensis”care se va desfasura la Brasov intre 30 septembrie si 7 octombrie 2018, ajungand la cea de-aXIV-a editie.…

- Un grup de 17 covasneni, membri ai Corului Barbatesc „Voievozii munților” din Valcele și ai familiilor acestora, au participat la Serbarile Naționale din localitatea Țebea, județul Hunedoara, derulate duminica, in memoria lui Avram Iancu, de la a carui moarte se implinesc 146 de ani. Grupul a fost condus…