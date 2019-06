Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Brigazii Rutiere, manifestarea se va desfasura intre orele 14.00 si 20.30. Astfel, intre orele 14.00-17.30 va avea loc pregatirea autovehiculelor pentru parada, in parcarea de deasupra Pasajului Victoriei (parcarea TNT), iar participantii sunt asteptati sa se adune, intre orele 17.00-18.00,…

- Femei din toata Elvetia au plecat de la munca si au mers in strada, pentru a cere paritate salariala, la aproape trei decenii dupa organizarea celei mai mari greve nationale pentru salarii egale cu ale barbatilor.

- Vizita Papei Francisc. Papa Francisc incepe azi o vizita apostolica in Romania. Capitala este prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra. Unde sunt restrucții de trafic in București. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a...

- Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif", avand in vedere vizita Sanctitatii Sale…

- Un șofer din Cluj a murit azi dimineața in timp ce se afla in trafic, in orașul ardelean. Polițiștii clujeni au fost sesizați de catre un cadru medical, luni dimineața, in jurul orei 10.15, privind decesul unei persoane, preluata de ambulanța de pe strada Plevnei. O ambulanța de terapie intensiva SMURD…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti organizeaza duminica, intre orele 14,00 - 15,15, procesiunea religioasa "Duminica Floriilor", pe traseul Biserica Franceza "Sacre Coeur" - Statuia Aviatorilor - bulevardul Aviatorilor - Piata Victoriei - Calea Victoriei - strada General Berthelot - Catedrala…