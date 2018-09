Bantu X Jonas Blue – „Roll With Me”

Nascut in Zimbabwe, muzica si vizualurile lui Bantu reflecta in mod fidel background-ul sau cultural, prin explorarea unor sunete si ritmuri molipsitoare si a unor povesti pline de culoare si farmec. Noua lansare pe care Bantu o pregateste este piesa „Roll With Me”, o colaborare cu Jonas Blue feat. Shungudzo and ZieZie,… [citeste mai departe]