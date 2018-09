Aproximativ 1000 de biciclisti au pornit sambata, de la intrarea Charles de Gaulle a Parcului Regele Mihai, intr-un mars care se doreste a fi un protest fata de modul in care primarul Gabriela Firea administreaza Capitala.



"Noi speram ca protestul sa nu fie tacut. Biciclistii, in general, atunci cand protesteaza, sunt foarte linistiti. Esti mult mai nesigur atunci cand esti cu bicicleta. Dar eu imi doresc sa nu fie tacuti si, da, sa strigam, 'Firea, fa ceva!', pentru ca ne-am saturat sa ne tot promiti, intotdeauna, in fiecare noua sedinta. Si inventeaza sedinte noi, promite…