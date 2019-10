Marş pentru siguranţa femeilor şi copiilor care cad pradă violenţei domestice Zeci de femei, dar si copii si barbati, au luat parte, in cursul dupa amiezii de sambata, la marsul intitulat ''Impreuna pentru siguranta femeilor''. Prin evenimentul care anul acesta s-a desfasurat pentru prima oara la Iasi, organizatorii au dorit sa atraga atentia asupra faptului ca femeile sunt descurajate sa raporteze situatiile de violenta domestica. "Suntem aici pentru a trage un semnal de alarma atat iesenilor cat si celor care locuiesc in zona Moldovei ca violenta nu trebuie tolerata sub nicio forma. Vrem sa atragem atentia ca femeile sunt victime ale violentei domestice,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

