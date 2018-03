Marş pentru definirea familiei tradiţionale Scopul organizatorilor este acela de a obtine definirea familiei in acceptie traditionala crestina, adica formularea: „Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor”. Potrivit unui comunicat remis redactiei de comitetul local din Bihor al Coalitiei pentru Familie, mitingul de maine va fi urmat de un mars pentru viata pe traseul Piața Unirii – Catedrala Ortodoxa Invierea Domnului (unde coloana se va opri pentru 15 minute) – Centrul Civic… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

