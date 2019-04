Marș pentru aer curat la Timișoara: „25.000 de români mor anual din cauza poluării” In jur de 30 de persoane s-au adunat, astazi, in Piața Sf. Gheorghe din Timișoara, pentru a participa la un „Marș pentru aer curat”, care s-a desfașurat simultan și in orașele Iași, București și Brașov. Manifestanții au purtat maști pe fața, veste galbene cu mesajul „Aerul poluat ucide” și au ținut in maini pancarte pe […] Articolul Marș pentru aer curat la Timișoara: „25.000 de romani mor anual din cauza poluarii” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

