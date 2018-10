Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Cristi Danileț a dezvaluit, intr-o postare pe contul sau de Facebook, cum a realizat grozavia care urma sa se intample cu pacienții arși de la Colectiv care stateau in spitalele din Romania și care n-aveau, practic, nicio aparare in fața bacteriilor care salașluiesc in fiecare colț din spitalele…

- Victimele tragediei din Colectiv vor fi comemorate prin „marsul Chitarelor”, care are loc marti seara, incepand cu ora 19. Participanti vor pleca din Piata Unirii spre Piata Bucur. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in Clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti,…

- Chiar si acum, supravietuitorii inca se lupta cu ranile, cu operatiile si cu cosmarurile traite in zilele urmatoare incendiului. „Nu avem nimic”, spun ei, nici spitale pentru arsi, nici pansamente speciale, nici empatie din partea medicilor. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se…

- In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor artificii…

