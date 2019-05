Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu face o miscare de senzatie si puncteaza in ultima saptamana de campanie: un lider ALDE European cu greutate, sir Graham Watson, vine la Bucuresti luni si va avea evenimente comune cu Calin Popescu Tariceanu.Surse politice apropiate lui Calin Popescu Tariceanu spun ca…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat in aceasta, la Romania TV, sarma gasita de medici in timpul operațiilor pe care le-a suferit in ultima perioada. Edilul a suferit, in ultimele luni, mai multe intervenții chirurgicale care au culminat cu descoperirea, in colon, a unei bucați…

- Gigi Becali spune ca Mihai Teja va fi Massimiliano Allegri de Romania. Gigi Becali, cu SACII DE BANI dupa el in Bucuresti. Cum a fost surprins patronul lui FCSB VIDEO "O sa fac Juventus al Romaniei. Asta vreau sa fac! Napoli.. nu prea vad cine sa fie. Poate Craiova! Se poate sa fie!…

- Premierul Viorica Dancila a participat, duminica, la ceremonia de semnare a trei contracte pentru realizarea de proiecte de investiții in infrastructura, impreuna cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Premierul Viorica Dancila a acuzat "unii oameni politici romani" ca au incercat, la Bruxelles,…

- K. Iohannis: Romania de maine va fi Romania antreprenoriala Forumul European pentru Antreprenoriat. Foto: presidency.ro. România de mâine va fi România antreprenoriala, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Forumul European organizat la Bucuresti. Seful statului…

- Romania este din ce in ce mai des tinta investitorilor din Emiratele Arabe Unite. Un exemplu in acest sens este recenta semnare, la Bucuresti, a unui printr-un memorandum de catre ministerul roman al Transporturilor si compania guvernamentala DP World din Emiratele Arabe Unite, referitor la infrastructura…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a fost desemnata gazda unuia dintre cele mai mari manifestari europene din domeniul stiintei si tehnologiilor avansate ce au ca obiectiv principal dezvoltarea sistemelor robotice portabile prin Programul de cercetare European COST (European Cooperation in Science…

- Din punct de vedere al traficului, Romania este una dintre cele mai aglomerate tari din Europa, acest lucru datorandu-se in mare parte si lipsei infrastructurii. De asemenea, in urma studiului realizat de catre TomTom- compania producatoare de harti de navigatie, Bucuresti este cel mai aglomerat oras…