Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a spus asta-seara ca Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, ar fi candidatul ideal al partidului pentru alegerile prezidențiale. Gabriela Firea l-a refuzat ferm pe Liviu Dragnea, cu care a avut conflicte virulente nu cu mult timp in urma. Primarul Capitalei s-a vaitat ca a fost carotata…

- Alianta 2020 USR-PLUS a fost creata pentru a oferi o alternativa "puternica", care "poate sa lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide", a spus Dan Barna. "Acest 2020 nu este o intamplare si nici un design (...) Obiectivul acestei aliante este sa dea Romaniei intr-un an si…

- Dacian Cioloș a fost luat la intrebari, sambata, la Alexandria, in județul Teleorman, de catre un agent al Poliției Locale in timp ce incerca sa lipeasca un afiș electoral al alianței USR-Plus. Agentul local l-ar fi intrebat pe Cioloș daca are „poziția de la partidul electoral”, conform unei inregistrari…

- ”Slava Domnului ca lucrurile stau așa ca suntem in Saptamana Mare. Zic eu, șansele PNL de a nu inregistra un scor sensibil mai mic decat USR cresc. Cele doua intrebari sunt, ca sa spunem pe romanește, doua prostii. Prima intrebare cu amnistie și grațiere... S-au dat multe ordonanțe de amnistie și…

- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti lanseaza joi, 4 aprilie, prima competitie de proiecte in domeniul industriei de aparare, desfasurata in cadrul campaniei #WeAreNATO in Romania. Incepand de maine, studentii celor mai importante universitati tehnice din tara se pot inscrie la concursul - "Cea mai…

- Bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2019: peste 370 de milioane de euro pentru infrastructura, modernizarea transportului in comun si reabilitarea arterelor, 85 de milioane de euro pentru domeniul sanatatii, 38 de milioane de euro pentru consolidari, 128 de milioane de euro pentru asistenta sociala,…

- Potrivit lui Ciolos, scorul electoral al Aliantei 2020 USR-PLUS, al carei co-presedinte este, va fi cu atat mai bun la alegerile europarlamentare cu cat vor merge mai multi romani la vot. "Noi le propunem romanilor ca votul din 26 sa fie mai mult decat un vot in urma caruia sa avem niste reprezentanti…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, sambata, o posibila colaborare a partidului cu PNL, la alegerile locale din 2020, in Capitala. El a mai precizat ca alianta USR-PLUS va continua si la celelalte alegeri care urmeaza in Romania. Barna spune ca Alianta 2020 USR PLUS va continua dupa alegerile europarlamentare,…