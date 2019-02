Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters . Protestatarii se aduna in apropierea Champs Elysees, pe esplanada din apropierea cladirii in care are…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, in al zecelea weekend de proteste, avand loc ciocniri intre protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters, potrivit news.ro.Demonstratiile au fost in mare parte pasnice, insa reporterii Reuters au informat…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters.

- Noi proteste la Paris, unde "Vestele Galbene" s-au strans, pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste impotriva guvernului francez. "Vestele Galbene" s-au adunat pe bulevardul Champes Elysee și pe esplanada de langa Adunarea Naționala. Autoritațile se așteapta ca numarul acestora sa creasca pe…

- Sambata sunt asteptate demonstratii la Paris, guvernul temandu-se de o repetare a violentelor din weekendul trecut. Peste 5.000 de politisti vor fi mobilizati in capitala iar toti ofiterii locali au fost mobilizati.De asemenea, ar putea avea loc proteste masive in Bourges, un oras mic din…

- Aproximativ 60 de persoane au fost arestate dupa proteste violente inspirate de mișcarea "Vestelor Galbene" care au avut loc vineri la Bruxelles, in cursul carora doua mașini de poliție au fost incendiate, informeaza site-ul publicației The Financial Examiner, informeaza Mediafax.Poliția a…

- Doi membri ai grupului „Vestele Galbene” au fost condamnați, luni, la 3 luni de inchisoare. Ei au fost arestați la un protest, sambata seara, in orașul Puy-en-Velay, aflat in centrul Franței. In acea noapte, oamenii, nemulțumiți de creșterea prețurilor carburanților, au dat foc cladirii prefecturii.…