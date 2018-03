Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul #Centenarului, studenții Facultații de Istorie și Științe Politice din cadrul Universitații “Ovidius”, la inițiativa Cercului de Istorie Moderna și Relații Internaționale, va invita la o festivitate dedicata Unirii #Basarabiei cu Romania. In cadrul acțiunii, studenții, alaturi de profesorii…

- Zeci de mii de persoane au participat duminica, la Chișinau, la Marea Adunare Centenara, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Printre cei prezenți s-a numarat și fostul președinte Traian Basescu (PMP) și Dan Barna (lider USR) și alți politicieni din Romania.…

- Un protest fata de unirea Republicii Moldova cu Romania va avea loc pe 27 martie, in Ceadir-Lunga. Cu o astfel de initiativa a venit Consiliului Batranilor din Gagauzia. Mitingul se va desfasura in fata cladirii administratiei municipiului Ceadir-Lunga, cu inceopere de la ora 10.00, transmite IPN.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu, Ludovic Orban si Dan Barna, potrivit Unimedia.

- ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia” – evenimente dedicate aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania! Sub genericul ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia”, Primaria municipiului Ramnicu Valcea desfasoara in data de 27 martie mai multe evenimente dedicate unirii Basarabiei cu Romania…

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- Marti, 27 martie, de la ora 18.00, la Centrul Multifunctional Pitesti, Filarmonica Pitesti organizeaza un spectacol muzical-artistic dedicat centenarului unirii Basarabiei cu Romania, sustinut de artisti de la Chisinau. Vor urca pe scena: Liviu ...

- Mai multi politicieni romani, printre care Traian Basescu si Ludovic Orban, vor participa, duminica, la Chisinau la o manifestatie dedicata celor o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, relateaza site-ul Unimedia.info.

- Asa cum v-am informat, sub egida Centenarului, Centrul Cultural Mioveni, Primaria si Consiliul Local Mioveni alaturi de Asociatia ORDESSOS in partene-riat cu Muzeul Judetean Arges, Centrul Cultural Judetean si Universitatea de Stat din Pitesti vor organiza in data de 26 martie o serie de manifestari…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Igor Dodon spune ca „exista riscul ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova sa fie romanii”. Afirmația a fost facuta intr-un inteviu pentru Radio Europa Libera, in care președintele moldovean a vorbit despre miscarea unionista de la Chisinau. „Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica…

- Comuna Corbi se infrateste azi cu comuna Baimaclia din Republica Moldova - un eveniment simbolic in anul Centenarului Marii Uniri. La ora 14.30, la Caminul Cultural din satul Corbi incepe un eveniment solemn, in cadrul caruia vor fi semnate „Acordul de Infratire si Parteneriat“ dintre…

- Peste 2000 de persoane au luat parte la spectacolul „Din suflet romanesc”, organizat de Primaria Buzau cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Unele dintre cele mai mari nume ale folclorului romanesc au urcat pe scena evenimentului gazduit in aceasta seara la Sala Sporturilor.…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a convocat Consiliul Local Municipal in ședința de indata, pentru a declara unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova. “Primarul Municipiului Buzau convoaca, in data de 15 martie 2018, ora 13.00, Consiliul…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Societatea de Stiinte Istorice din Romania, filiala Constanta si Liceul Tehnologic "I.C. Bratianuldquo; din comuna constanteana Nicolae Balcescu au organizat, vineri, 26 ianuarie, la sediul institutie de invatamant, un simpozion dedicat zilei de 24 Ianuarie 1859, in amintirea celor 159 de ani de la…

- Anul Centenarului nu este doar unul de celebrare, dar este si un an pre-electoral (cu toate agitatiile pe care le vedem deja), precum si un an in care Romania decide cum vrea sa se raporteze la continuarea drumului sau pro-occidental.

