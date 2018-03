Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 persoane au participat, sambata, la un miting pentru autonomia Ținutului Secuiesc, in Targu Mureș. Oamenii au desfașurat un steag secuiesc de mari dimensiuni, in jurul Monumentului Secuilor Martiri. Participantii la mitingul organizat de Consiliul National Secuiesc (CNS) s-au adunat, sambata,…

- Seful diplomatiei de la Budapesta a calificat drept „inacceptabila” încalcarea dreptului la circulatie a unui cetatean european, în lipsa unei decizii a instantei în acest sens. Attila Dabis, comisar pentru afaceri externe al Consiliului National Secuiesc în…

- "Partidul Noua Dreapta considera ca manifestatiile autonomiste anuntate la Targu-Mures in data de 10 martie 2018 sunt o capcana electorala pentru votantii de etnie maghiara si un semn de sfidare pentru romanii aflati in Anul Centenarului Marii Uniri.Manifestatiile autonomiste anuntate la Targu-Mures…

- UDMR a acordat sambata, inaintea sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), care a avut loc la Targu Mures, distinctiile Bradul de Argint pentru 23 de persoane care s-au implicat activ in dezvoltarea si pastrarea identitatii comunitatii maghiare si in realizarea obiectivelor asumate de…

- "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia comunitatilor minoritare. Aceasta realitate, repetata deseori si in multe foruri, este sustinuta, inca o data de ultimul raport al Consiliului Europei. Uniunea saluta concluziile Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, in care se…

- Ieri, 20 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de politistii Sectiei de Politie Rurala Ocna Mures, i-au identificat pe doi barbati, de 28 si 30 de ani, din municipiul Targu Mures, judetul Mures, ca persoane banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte situate…

- Președintele Romaniei i-a sfatuit marți pe absolvenții Institutului Național al Magistraturii sa nu se lase influențați de tentativa celor care pun la indoiala actul de justiție și i-a asigurat de susținerea sa deplina, dar și a romanilor in indeplinirea misiunii lor.

- IMAGINI Accident CUMPLIT in urma cu puțin timp. Doua persoane au decedat in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil.FOTO Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau. Eveniment rutier…

- Un barbat in varsta de 43 de ani si fiica sa de 11 ani au murit in timp ce se aflau intr-o vacanta la schi, in urma unei avalanse produse in Alpii francezi, au anuntat, luni, echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Actrita americana Melanie Griffith (60 de ani) a marturisit ca a fost supusa unei noi interventii chirurgicale pentru a indeparta o formatiune canceroasa din zona nasului, in urma careia s-a ales cu o cicatrice vizibila.

- “Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant al politiei. Atacul a avut loc la o piata de peste, vineri seara, la ora 19.00 GMT. Triplul atentat inca nu a fost revendicat, insa gruparea Boko…

- Un barbat de 52 de ani din Satu Mare a fost reținut de polițiști, dupa ce oamenii legii au descoperit ca acesta se sustragea unei condamnari la inchisoare pentru inșelaciune. Barbatul este cercetat și pentru ca ar fi furat doua televizoare dintr-un apartament din Cluj-Napoca.

- Soferul autoturismului a incercat sa evite masina din fata sa, care a franat brusc, si a intrat intr-un camion militar. In urma impactului, șoferul autoturismului și pasagera din dreapta au fost raniți și au fost transportați la Spitalul din Piatra Neamț, potrivit ziarpiatraneamt.ro. Niciunul…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Politistii Serviciului de Investigare…

- Experiența instituțiilor belgiene in combaterea traficului de persoane a fost preluata de subiecți importanți de la Chișinau, noteaza Noi.md. La Chișinau are loc o ședința tehnica de coordonare, susținuta de managerul Programului pentru drepturile omului, democratizare, antitrafic și gender, misiunea…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime și importante pagube materiale, s-a produs ieri, in jurul orei 13:40, pe DN17, in apropiere de pasarela de la Beclean. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani din comuna Apahida, in timp ce se deplasa…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis in sedinta de miercuri sa il sanctioneze cu avertisment pe fostul premier Mihai Tudose pentru afirmatia acestuia legata de autonomia secuilor. "Afirmatia domnului Mihai Tudose, conform careia 'daca steagul acela…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ”Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena […]

- Cel puțîn 20.000 de persoane au manifestat sâmbata, la Viena, împotriva coaliției dintre dreapta și extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna în Austria și care este criticata pentru pozițiile privind imigrația

- "Noi, de fapt, avem datoria sa cinstim Centenarul si sentimentele majoritatii, asa cum s-ar cuveni si fata de sarbatorile nationale maghiare, nicidecum nu putem neglija sentimentele nationale ale romanilor, dar putem impartasi, putem da cinstire acestor sentimente si acestui centenar numai in cazul…

- „15 turisti au fost prinsi de o avalansa, exista si doua persoane ranite. S-a trimis acolo salvamontul, jandarmeria montana si un elicopter SMURD de la Targu Mures, care are si troliu in dotare si cele doua persoane ranite vor fi scoase cu ajutorul troliului, fara sa aterizeze deoarece exista…

- Un accident soldat cu noua victim a avut loc in Mureș, sambata, una dintre persoane fiind in stare critica. Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti.…

- Noua persoane au fost ranite, sambata, aproape de orasul Targu Mures, dupa o coliziune intre trei masini. A fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru preluarea unei persoane in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Deputatul UDMR, Jozsef Kulcsar-Terza, a inregistrat o inițiativa legislativa individuala in Parlament privind autonomia Ținutului Secuiesc. El este unul dintre semnatarii proiectului de lege care prevede inființarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mureș, adoptata de Camera Deputaților, in calitate…

- Accident rutier foarte grav, marti dimineata, in judetul Dolj.A Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan, insa din nefericire, doua dintre ele au decedat.

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, luni, ca 833 de persoane au fost eliberate din penitenciare la termen, in baza recursului compensatoriu, in timp ce 2.297 de detinuti au fost eliberati conditionat. Legea care prevede acordarea de compensatii detinutilor care au stat in conditii…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar doua au fost plasate sub control judiciar, in urma a sase perchezitii efectuate de politisti in judetul Mehedinti, la suspecti de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. Potrivit unui comunicat transmis luni de…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi ...

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 745 de persoane, 124 de autovehicule si 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Cel putin cinci copii au fost ucisi, iar alte 15 persoane au fost ranite in coliziunea de joi, la Millas (Pyrenees-Orientales), intre un tren regional expres (TER) si un atocar, a carui cauza poate fi o defectiune tehnica sau o eroare umana, scrie AFP.Emotia provocata de drama este imensa…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au stopat activitatea infractionala a 3 barbati, care sunt banuiti ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. 2 dintre acestia au fost arestati preventiv,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Mehedinti a desfasurat in luna noiembrie un numar de 109 actiuni de control, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 69.200 de lei. Cu ocazia acestor controale, a fost depistata o persoane care lucra „la negru”. In afara acestei persoane, care desfasura…

- Tragedie in comuna Tisau din județul Buzau. O punte pe care se aflau sase persoane s-a rupt in urma cu puțin timp. Sase persoane au cazut in apa. Salvatorii sunt im drum spre locul accidentului. „Reporter Buzoian” va ține la [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Punte rupta! Șase oameni cazuți…

- Un accident rutie, soldat cu ranirea a patru persoane, a avut loc, marți dimineața, pe raza localitații clujene Jucu de Sus.Conform investigațiilor desfașurate de oamenii legii, un șofer de 45 de ani din Târgu Mureș, care conducea un autovehicul dinspre Apahida spre Jucu, în…

- Patru persoane au ajuns la spital, dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit una de alta. Accidentul s-a produs marți dimineața cu puțin timp inainte de ora 8, in localitatea Jucu de Sus. Potrivit verificarilor facute de polițiști, un șofer de 45 de ani din Targu Mureș, care conducea un autovehicul…

- Update: Un barbat ranit in accidentul de pe DN 15, dintre Borsec și Tulgheș, județul Harghita, este in stare grava, intubat și ventilat mecanic. El și alți 2 au fost transferați la Spitalul Județean de Urgența Miercurea Ciuc. Alt ranit a fost dus la spital in Targu Mureș, transmite corespondentul MEDIAFAX.…