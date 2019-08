Marriott va elimina sticlutele de sampon din hotelurile sale pana in 2020 Grupul american Marriott International, cel mai mare lant hotelier din lume, a anuntat miercuri ca va elimina toate sticlutele de plastic care contin sampon, balsam si gel de dus din camerele sale de hotel, pana in luna decembrie 2020, urmand a fi inlocuite cu recipiente mai mari si dispersoare fixate pe perete, transmite AP.



Marriott are peste 7.000 de hoteluri in 131 de tari sub 30 de branduri, care variaza de la SpringHill Suites si Residence Inn pana la Sheraton si Ritz-Carlton. Potrivit grupului hotelier, aceasta decizie va duce la eliminarea unui numar de aproape 500 de milioane… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate…

- In Romania sunt inregistrati oficial peste 250.000 de someri, iar cateva zeci de mii incaseaza indemnizatie de somaj, cea mai mare fiind de peste 15.800 de lei. Indemnizatia de somaj de 15.824 de lei a fost incasata de un fost director general de societate comerciala, arata Wall Street.…

- Scumpirea aurului la Bucuresti pana la un nivel record este atat rezultatul aprecierii aurului in dolari, cat si al avansului dolarului fata de leu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Claudiu Cazacu, Chief Strategist la XTB Romania. "Cresterea aurului la Bucuresti la niveluri istorice este…

- Consiliul Concurentei a anuntat, joi, ca a autorizat tranzactia prin care Auchan Romania SA preia magazinele destinate comercializarii produselor alimentare si non-alimentare din statiile Petrom. In februarie, OMV Petrom si Auchan Retail Romania au anuntat ca extind parteneriatul pentru deschiderea…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit, joi, despre o alta varianta in privinta gratuitatii CFR pentru studenti. Acesta a precizat ca s-ar putea ca doar studentii fara restante sa mai beneficieze de acum incolo de calatorii gratuite cu trenul. "De ce sa nu fie incurajata situatia…

- O banda a sensului catre litoral de pe Autostrada Soarelui este blocata vineri, pana la ora 12:00, din cauza unor lucrari. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pana la orele 12:00 pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta,…

- Consiliul Concurentei (CC) va lansa luni, 1 iulie, platforma 'Monitorul Preturilor pentru Carburanti', care va contine informatii despre tarifele practicate in marile lanturi de benzinarii din Romania, potrivit unui anunt al institutiei. La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei…

- Mai multe aeronave militare ale Fortelor Aeriene Romane participa, miercuri, la manifestarile organizate la Bucuresti cu prilejul Zilei Nationale a Italiei. O formatie mixta constituita din aeronave MiG-21 LanceR si Eurofighter Typhoon apartinand Fortelor Aeriene Romane si detasamentului italian…