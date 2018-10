Marocul nu vrea să primească migranţi pe teritoriul său ''Marocul in general este impotriva tuturor tipurilor de centre. Aceasta este o componenta esentiala a politicii noastre privind migratia si o pozitie suverana la nivel national'', a afirmat seful diplomatiei marocane.



Anterior in cursul acestui an, cancelarul german Angela Merkel a reusit sa evite destramarea 'marii coalitii' guvernamentale de la Berlin dupa ce a ajuns la un acord cu partenerii din Uniunea Europeana cu privire la preluarea migrantilor respinsi de Germania, dar si la gazduirea solicitantilor de azil in timpul procesarii cererilor lor, potrivit Agerpres.



… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Marocul nu este pregatit sa puna la dispozitie vreo parte a teritoriului sau pentru a gazdui centre de debarcare a migrantilor pe perioada evaluarii cererilor de azil ale acestora in Europa, a declarat ministrul de externe marocan, Nasser Bourita, intr-un interviu acordat cotidianului german Die…

- Un sondaj online, derulat in Uniunea Europeana, arata faptul ca Europenii vor sa se renunțe la ora de vara. Mai precis, 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora, in ultima duminica din luna martie , au declarat miercuri,…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ 4,6…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ 4,6…

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…

- Spania, care a intrecut Italia, fiind destinatia cea mai cautata, a inregistrat aproximativ 21.000 de migranti in 2018, aproape mai multi decat in tot anul 2017, conform Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM). In total, 55.000 de migranti au ajuns anul acesta pe tarmurile europene,…

- Comisia Europeana s-a oferit marti sa ajute statele membre sa fie de acord cu preluarea migrantilor salvati pe mare, prin furnizarea de echipe de experti si fonduri de la bugetul Uniunii Europene, dupa ce noul guvern populist din Italia a adoptat o pozitia dura pe acest subiect, transmit AFP si dpa.…