Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul sdectorului Moravita, județul Timis au observat, ieri dimineața, la aproximativ 500 m de linia de frontiera, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre Romania spre Serbia. Deoarece nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza au fost conduse la sediul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici au depistat, ascunsi intr-un tren de marfa, doi cetateni din Tunisia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, in urma controlului efectuat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare – judetul Timiș au depistat un cetatean din Albania, care a incercat sa intre ilegal in Romania cu intentia a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen. „In data de 31.08.2019, ora 8.00, politistii de frontiera din cadrul…

- In mai puțin de doua zile, doua grupuri de migranți care incearcau sa treaca ilegal granița, au fost oprite la frontiera verde, intre Romania și Ungaria. Intr-unul dintre cazuri a fost vorba 12 persoane, observate in timp ce se deplasau pe camp, prin vegetație. Numerosul grup a fost observat de oamenii…

- Politistii de frontiera din Varșand au descoperit, vineri, 12 cetațeni somalezi și irakieni, intre care și copii, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea, vești bune pentru bucureșteni: 165 de stazi din toate sectoarele Capitalei au fost…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Varsand si Nadlac au depistat, in cadrul unor actiuni declansate pe linia combaterii migratiei ilegale, paisprezece cetateni din Somalia și Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Varsand si Nadlac au depistat, in cadrul unor actiuni declansate pe linia combaterii migratiei ilegale, paisprezece cetateni din Somalia și Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.…

- Un barbat din Republica Moldova a fost prins de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora, cand incerca sa intre illegal in Romania, pentru a munci. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei…