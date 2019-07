Maroc: Regele promite remaniere guvernamentală şi o nouă etapă în reducerea inegalităţilor sociale Regele Mohammed al VI-lea a promis luni o etapa noua in reducerea "disparitatilor (sociale) majore" din Maroc prin anuntarea unei remanieri guvernamentale la orizontul lunii octombrie, care sa aduca forte proaspete, transmite AFP.



Monarhul a comunicat aceste informatii intr-un discurs pronuntat la palatul sau din Tetouan, situat in nordul Marocului, cu ocazia celebrarii a 20 de ani de domnie, ce vor fi sarbatoriti marti prin traditionala "Sarbatoare a tronului".



Discursul a fost urmat de anuntarea a 4.764 de gratieri, din care o parte ii priveste pe detinutii miscarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

