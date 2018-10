Maroc: Peste 300 de migranţi salvaţi de marină din Mediterana şi Atlantic Marina marocana a salvat 308 migranti aflati la bordul a 16 ambarcatiuni pneumatice, in largul apelor Mediteranei si ale Oceanului Atlanticului, transmite AFP, preluand agentia marocana MAP. Ambarcatiunile au fost interceptate in noaptea de joi spre vineri, in timp ce se gaseau in dificultate, a indicat o sursa militara citata de MAP. La bordul lor se aflau 187 migranti originari din tari din Africa subsahariana, si restul marocani. Operatiunea de salvare a continuat in cursul zilei de vineri, ''toti migrantii fiind adusi teferi in diferite porturi din regat'', a precizat aceeasi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

