- Pactul global cu privire la migratii, adoptat de Organizatia Natiunilor Unite in iulie si care urmeaza sa fie oficializat in cadrul unei conferinte interguvernamentale ce va avea loc, luni si marti, in Maroc, are ca scop intarirea 'cooperarii in privinta migratiilor internationale sub toate aspectele…

- Guvernul bulgar a anunțat miercuri ca Bulgaria nu va adopta acordul Națiunilor Unite privind migrația, care ar urma sa fie adoptat la conferinta ONU de la Marrakech (Maroc) din 10-11 decembrie, scrie Mediafax citand Reuters.

- Bulgaria nu va adera la acordul ONU privind reglementarea tratamentului in cazul migrantilor in intreaga lume, a indicat miercuri guvernul de la Sofia, citat de Reuters. ''In aceasta etapa, guvernul bulgar considera ca decizia de a nu adera la acordul 'Global Compact for Safe,…

- Slovacia nu va sprijini pactul Organizatiei Natiunilor Unite privind migratia, a declarat duminica premierul Peter Pellegrini, dupa un summit extraordinar la Bruxelles, transmite Reuters. Pactul global privind migratia sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in luna iulie de toate…

- Cehia s-a alaturat miercuri tarilor din Uniunea Europeana care nu vor adera la pactul ONU care isi propune sa reglementeze tratamentul migrantilor din intreaga lume, relateaza Reuters. Pactul global privind migratia sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in luna iulie de toate…

- Premierul ceh, Andrej Babis, a declarat joi ca doreste sa retraga tara sa din acordul global al ONU privind migratia si ca va discuta aceasta chestiune cu partenerul sau de coalitie social-democrat, relateaza website-ul idnes.cz, citat de agentia Reuters. Declaratia lui Babis survine la…

- Austria va urma exemplul SUA si al Ungariei, care s-au retras din acordul global al Natiunilor Unite privind migratia, a anuntat miercuri agentia de presa austriaca APA, citata de Reuters. ''Austria nu va semna acordul referitor la drepturile refugiatilor si ale migrantilor, care va fi adoptat…

- Ministrul de interne polonez recomanda Varsoviei sa se retraga dintr-un pact global al ONU privind migratia inainte ca acordul sa primeasca aprobarea finala in decembrie acest an, intrucat acesta ar incuraja venirea a noi migranti ilegali, a anuntat marti ministerul, citat de Reuters. Ungaria a anuntat…