Maroc: 242 de migranţi subsaharieni salvaţi în Mediterana Migrantii, dintre care 50 de femei si 12 minori, au fost salvati in noaptea de joi spre vineri in timp ce aflau la bordul 'mai multor ambarcatiuni pneumatice in dificultate', a adaugat agentia de presa, citand o sursa militara. Migrantii salvati, 'dintre care unii erau intr-o stare de sanatate degradata, au fost adusi in conditii de siguranta inapoi in porturile mediteraneene ale regatului', potrivit aceleiasi surse. In 2018, autoritatile marocane au oprit aproximativ 89.000 de 'tentative de imigratie ilegala' dintre care 29.000 pe mare, in principal spre vecinul spaniol, potrivit cifrelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua ambarcatiuni transportand 111 migranti africani sunt cautate incepand de marti intre Maroc si Spania, au indicat miercuri echipe de salvare spaniole, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Continuam sa cautam doua ambarcatiuni, una cu 53 de persoane la bord, cealalta cu 58, toate de origine…

- Din grup fac parte doi copii si o femeie insarcinata, care a fost dusa la spital, a anuntat postul TVM. Migrantii au debarcat la ora locala 06.45 (04.45 GMT). Sute de migranti au fost adusi pe insula mediteraneeana in ultima saptamana, in contextul unui aflux de solicitanti de azil care parasesc…

- Armata malteza a anuntat ca 271 de migranti au fost salvati noaptea trecuta in largul coastei tarii si adusi la tarm, cel mai mare numar debarcat intr-o singura zi pe mica insula din Mediterana dupa mai multe luni, relateaza miercuri DPA potrivit Agerpres. Doua grupuri de 63 si 61 de persoane…

- Poliția de frontiera din Spania dezvaluie metode incredibile prin care calauzele reușesc sa aduca migranți in Europa: tineri marocani de 20 de ani care abia mai respirau au fost gasiți la bordul a trei mașini oprite la control.

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a declarat sambata ministrul Agriculturii Petre Daea, la o conferinta de specialitate. Petre Daea: Romania este pe primul loc in UE la productia de miere…

- Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul coastelor tunisiene si-au pierdut viata cel putin 65 de migranti, potrivit ONU si media din Tunisia.Migrantii din apropiere de Malta, despre care se crede ca provin din nordul si estul Africii,…

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters, potrivit agerpres.ro.Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul…

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters. Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul coastelor tunisiene…