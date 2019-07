Maroc - 16 morţi în urma unei alunecări de teren provocate de ploile torenţiale Saisprezece cadavre au fost gasite in noaptea de joi spre vineri intr-o camioneta ingropata sub pamant si pietre in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale la sud de Marrakech, in centrul Marocului, a anuntat vineri presa marocana, relateaza AFP.



Autoritatile locale nu au oferit un numar oficial al victimelor, dar au confirmat ca un vehicul a fost ingropat sub 20 de metri de pietre si pamant in apropierea satului Asni, la sud de Marrakech, in urma "furtunilor puternice".



"Echipele de salvare au reusit sa extraga 16 cadavre", a anuntat televiziunea publica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

