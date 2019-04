Stiri pe aceeasi tema

- “Mexico” este prima lansare a trupei Fly Project de la hit-ul “Get Wet”, care a adunat zeci de milioane de vizualizari pe Youtube și peste 1 milion de stream-uri pe Spotify, dar și o continuare a hiturilor internaționale “Musica” și “Toca Toca”, cu un mix de engleza și spaniola, cu care Fly Project…

- E al doilea ei single. Daca ii dai un play, s-ar putea sa-ți placa ce are de zis Alexia Talavutis. “Am simțit ca piesa asta merge la fix cu dansul pentru ca dansul e cea mai eliberatoare forma de bucurie. Și cum sa canți despre iubire daca nu dansand? Am descoperit dansul cand eram foarte... View Article

- DJ Sava și Ioana Ignat sunt la prima colaborare iar rezultatul muncii lor este piesa ”N-am nevoie”. „Ma bucur foarte mult ca s-a intamplat ca de ziua mea sa lansez «N-am nevoie» – pentru ca astazi nu am nevoie de nimic, doar de prieteni și oameni dragi. Ioana este un artist foarte talentat, iar vocea...…

- Emeli Sande le face o surpriza fanilor cu videoclipul piesei „Sparrow”, filmat in New York, regizat de Sarah McColgan (H.E.R, Charli XCX, Miguel, Sean Paul) și editat de Ernie Gilber. Videoclipul piesei „Sparrow” reda o frumoasa calatorie metaforica, ce exploateaza teme precum puterea, mișcarea și libertatea.…

- In ciuda dezamagirilor, visurile trebuie sa-și croiasca drum in viețile tuturor, acesta este mesajul pe care il transmite MIRA odata cu noua ei piesa, „Cum de te lasa”. Vocea calda a artistei și ritmul vibrant al melodiei sunt doar doua dintre motivele ce va vor face sa va indragostiți de aceasta piesa.…

- „Am realizat instrumentalul piesei #HeartDrum la inceputul anului trecut. Ideea a venit repede, ca majoritatea ideilor bune, dar nu gaseam songwriter-ul perfect-pana in momentul in care l-am intalnit pe Zev și am inceput colaborarea. A completat energia instrumentalului prin linia melodica și versurile…

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup de Facebook pentru toți romanii, indiferent de țara in care se afla, un spațiu in care aceștia pot continua in scris,…

- Okapi Sound & Universal Music Romania prezinta cel mai recent videoclip al unei piese de pe albumul-colaborare Grasu XXL și Guess Who. In toamna anului trecut, Grasu XXL și Guess Who au lansat primul material in colaborare. “In Labirint” conține 12 piese și un singur featuring pentru piesa “Spune-mi…