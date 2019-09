Marks & Spencer a deschis primul magazin din Timisoara, in Iulius Town

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul belgian Puratos, lider global in productia de ingrediente pentru brutarie, patiserie si ciocolaterie, a lansat MyPuratos, prima platforma de eCommerce din domeniul materiilor prime si auxiliare pentru panificatie, dedicata clientilor din sectorul industrial, artizanal, retail si horeca. Subsidiara…

- Piața imobiliara din anul 2019 sta sub semnul incertitudinii. Deși numarul de locuințe noi date in folosința este in creștere cu circa 15% fața de anul precedent, numarul tranzacțiilor din sectorul imobiliar este in scadere. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, „in perioada…

- RAPSIG. Titlul este inspirat dintr-un articol aparut in anii 1980 in ziarul central „Scanteia”: „Un pompier se joaca cu focul”. Articolul se referea la aradeanul Ioan Petroman, din satul Rapsig, care era pompier in Moneasa si colectiona cutii de chibrituri de pe toate continentele. Intre timp, aradeanul…

- O crima oribila a avut loc, vineri seara, in spatele Catedralei din Timișora. O tanara in varsta de 21 ani, pe nume Maria Karina, a fost injunghiata mortal de iubitul ei gelos. O tanara in varsta de 21 de ani a fost ucisa, vineri seara, in Timișoara. Ea a fost injunghiata mortal chiar de iubitul […]…

- Andreea Voica, Carmen Popovici Dumbrava, Dumitru Teleaga Meka, Dumitru Stoicanescu, Larisa Murariu, Doriana Talpeș, Alina Radi, Maria Didraga, Aca Cirkovic și Ansamblul Timișul vor lua scena cu asalt vinerea viitoare, in 12 septembrie, incepand cu ora 16, cand in Piața Traian va fi inaugurat Targul…

- La doi pași de intrarea in Parcul Botanic ne intampina un peisaj care ne poate provoca instant alergii, atrage atenția un cititor TION, care spune ca „realitatea momentului se poate vedea la o plimbare in Parcul Botanic in contextul Legii 62/2018 și prin programarile de o luna la cabinetele de alergologie”.…

- Tanarul de 34 de ani nu a fost la prima ieșire violenta atunci cand și-a amenințat clienții cu cuțitul. Barbatul a ajuns in atenția polițiștilor de la Secția 4 inca din noiembrie 2018, atunci cand se pare ca a vandalizat doua mașini in parcarea subterana a complexului rezidențial Ring, din Calea…

- Voici la Mode, unul din liderii de business ai industriei de fashion retail din Cipru si detinatorul francizei Marks & Spencer in Romania, anunta incheierea parteneriatului cu proiectul mixt Iulius Town Timisoara, in urma caruia urmeaza sa deschida in orasul de pe Bega primul magazin Marks &…