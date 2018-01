Marko Bela: Verestoy Attila a fost un adept al dialogului, al colaborarii intre romani si maghiari

Stiri pe aceeasi tema

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Fostul presedinte al UDMR Marko Bela a precizat ca senatorul Verestoy Attila era bolnav de cateva luni si urma un tratament la Viena. "Am aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR care…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a murit la Viena.

- Circa 8.400 de romani s-au grabit la ghiseele ANAF pana marti de dimineata sa depuna deja controversata Declaratie 600, potrivit Capital.ro. Termenul de depunere este 31 ianuarie, isa autoritatile au batut deja in retragere, cand au observat cate probleme ridica ...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro.Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa:…

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- Siteul ActiveNews.ro a publicat un articol, sub semnatura lui Dorin Suciu, in care demonteaza intențiile bisericilor maghiare de a solicita Parlamentului roman proclamarea zilei de 13 ianuarie drept ”Ziua Libertații Religioase”, legand-o de proclamarea Edictului de la Turda, de acum 450 de ani. Read…

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- Filosoful Mihai Sora comenteaza ironic schimbarile de prim-ministru din ultimul an, reamintind, intr-o postare pe Facebook, ca a spus ca isi doreste un premier "din specia homo sapiens", dar adauga ca intre timp a devenit mai realist si ca s-ar multumi si cu o oaie."Ultima data, am spus ca…

- La inceputul acestei saptamani, liderii UDMR, PCM si PPMT au cerut, printr-o rezolutie comuna semnata la Cluj, autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc. Pe langa acest aspect, acestia au mai cerut si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni…

- Micii fermieri care vor sa cedeze voluntar terenurile agricole pentru comasare pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020).

- Presedinte executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a comentat, joi, declaratia premierului Mihai Tudose potrivit careia ”toti vor flutura langa steag”, daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, si a apreciat ca este un mesaj ”primitiv, caracteristic Evului Mediu”. ”Premierul…

- Trei romani au fost selectionati anul acesta pentru a face parte din programul „Berlinale Talents”, din cadrul Festivalului International de Film de la Berlin. Actrita si scenarista Alina Grigore, criticul de film Flavia Dima si scenaristul si regizorul Ioan Antoci sunt cei trei care ne vor reprezenta…

- Legea antipropaganda promovata de Guvernul Filip (si destinata sa limiteze efectele devastatoare ale audio-vizualului in limba rusa in Republica Moldova) e, fara discutie, un castig, pe calea eliberarii spatiului dintre Prut si Nistru de tentaculele unui experiment identitar care, pana acum, a dat rezultate…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Incidentul s-a produs joi dimineata, cand o aeronava de pasageri care zbura pe ruta Bacau-Catania a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Palermo. Pasagerii au povestit ca avionul s-a inclinat brusc deasupra Marii Mediterane, a pierdut altitudine, iar bagajele au cazut peste oameni.

- Autoritatile din orasul german Duisburg au format un grup operativ pentru a interveni in cazul afacerilor cu inchirierea imobilelor degradate migrantilor, dupa ce mai multe reportaje televizate au dezvaluit ca oamenii, printre care si romani, traiesc in mizerie si in spatii supraaglomerate, dupa ce…

- Șansele de a gasi un donator-pereche sunt insa doar de 50%: numai pentru unul din doi pacienți romani a caror viața depinde de un transplant de celule stem hematopoietice de la un donator neinrudit. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice reușește sa gaseasca…

- Numarul utilizatorilor de internet a crescut cu 3,8% in acest an, comparativ cu cel anterior, ajungand la 11 milioane de persoane, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS).

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- În Ajunul Craciunului, gospodinele pregatesc covrigi, colaci (care, în tradiția populara, trebuie sa aminteasca de înfașurarea unei mâini cu degetele întinse aparținând Craciunesei, care a ajutat-o pe Maica Domnului la nașterea pruncului și careia i-au fost taiate…

- Zeci de persoane au fost ranite într-un accident de tren produs în orasul spaniol Alcala de Henares, lânga Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa. Potrivit Realitatea TV, printre raniți se afla și români.

- La 20 decembrie este sarbatorit Ignatul, in aceasta zi multi romani, mai ales din mediul rural, sacrificand porcul pentru masa de Craciun. Ritualul sacrificarii porcului in preajma sarbatorilor Craciunului aminteste de jertfele de animale practicate de popoarele vechi (egipteni, greci, romani) in perioadele…

- Parlamentarii USR au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat, a anuntat presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna.

- UPDATE – Una dintre cele doua persoane de cetațenie romana ranite in urma atacului de miercuri dupa-amiaza de la Londra se afla in continuare internata in stare grava, iar cealalta, care […]

- 'Nepotu' lui Thoreau', singurul club de lectura care ofera, la nivel national, premii pentru literatura pe baza unui concept multietnic si multicultural, si-a desemnat miercuri seara castigatorii din acest an. Clubul de lectura 'Nepotu' lui Thoreau' din Cluj-Napoca are o traditie de 9 ani, perioada…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai a ajuns, in aceasta seara, in jurul orei 20.30, la Palatul Regal. Acesta a fost depus in Sala Tronului, unde va sta pana sambata, in ziua inmormantarii. Inca din aceasta prima seara, sute de oameni au venit la catafalcul Regelui Mihai pentru a-i aduce…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina sub un TIR incarcat cu paleți, in localitatea Blejoi, din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul…

- 60 de salvamontisti sunt antrenati de trei francezi, la 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagaras. Salvatorii montani, din toate colturile tarii, participa la un curs sustinut de un comandant, un consilier tehnic si un instructor de caini din Franta. Cursul are doua module care se desfasoara in…

- Mai mulți șoferi romani au fost jefuiți in timp ce staționau intr-o parcare din apropiere de orașul Siegburg, aflat in vestul Germaniei. Oamenii susțin ca au fost adormiți cu gaz și lasați fara portofele și telefoane mobile, relateaza Ziarulromanesc.de. Șoferii de camion au fost jefuiți in parcarea…

- Guvernul vrea sa incrimineze neplata taxelor si a impozitelor asemenea evaziunii fiscale, milioane de romani fiind astfel pasibili de puscarie. Specialisti atrag atentia ca masura nu va creste gradul de colectare, ba mai mult, ii va alunga si pe antreprenori.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca îsi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara în strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata,…

- Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a vorbit pentru prima oara de la moartea tatalui sau, Regele Mihai, ultimul monarh al Romaniei. Marți seara, fiica cea mare a Regelui Mihai, Alteța Sa Regala Principesa Margareta a transmis un mesaj emoționant catre poporul roman. „Romani, Țara a pierdut pe…

- Marcel Pavel a implinit 58 de ani, pe 4 decembrie, iar fanii acestuia i-au transmis la mulți ani. Și artistul a postat un mesaj pe contul de socializare. Marcel Pavel le-a mulțumit tuturor pentru prietenie și gandurile bune. Recent, acesta a dezvaluit lucruri mai puțin știute din viața lui. Marcel…

- Dupa incendierea complexului in care locuiau cetateni romani si moldoveni, politia si procuratura germana continua ancheta. Din fericire, toate persoanele spitalizate au fost intre timp externate, scrie dw.com.

- Incident grav intr-o localitate de langa Dortmund, Germania. O cladire in care locuiau zeci de romani și cetațeni moldoveni a fost cuprinsa de flacari. Din primele cercetari se pare ca focul a fost pus intenționat.

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, dupa trei runde de vot, pentru a gazdui sediul EMA, care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Bratislava, considerata la un moment dat favorita, a fost eliminata din prima runda de vot.…

- De marți pana sambata, militari ai Fortelor Terestre Romane din Batalionul Mixt Romano-Ungar de Mentinere a Pacii participa la exercitiul WISE FORESIGHT 2017-HUN ce se desfasoara in localitatea Hodmezovasarhely din Ungaria. Din țara noastra participa militari din cadrul Batalionului 191 Infanterie „Colonel…

- Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, ca trebuie schimbata legislația astfel incat sa nu se mai intample astfel de interpretari ca in cazul dosarului in care este vizat Liviu Dragnea, facand referire la acuzația de abuz in serviciu. Florin Iordache…

- Medicii de familie ieseni vor participa saptamana viitoare la un miting in Bucuresti, prin intermediul caruia isi doresc sa atraga atentia asupra faptului ca, fara o serie de schimbari in ceea ce priveste asigurarea actului medical, asistenta medicala primara va avea de suferit. Mitingul organziat de…

- Sindicatele din Politie cer masuri de protectie pentru politisti, prin sanctionarea mai drastica a ultrajului. Asta in conditiile in care politistii romani sunt printre ultimii din Europa in ceea ce priveste echipamentele de interventie, potrivit unui studiu realizat de European Police Union.

- Doi romani au fost arestați, duminica, pe austostrada A1 din Austria pentru ca se dadeau drept polițiști rutieri și luau bani de la șoferii de tiruri pe care ii trageau pe dreapta, scrie Noen.at. Timp de patru luni, cei doi romani, de 34 respectiv 48 de ani, au oprit mai multe tiruri care circulau pe…

- Totusi, unii au tras concluzia ca operatiunea e prea costisitoare, mai ales in contextul scumpirii carburantilor, si au luat o decizie: "Este tot mai greu, vine iarna, vin facturile la incalzire, de unde bani si pentru benzina?" spune conducatorul auto Vicentiu Pestisor. "M-am uitat la masina pusa pe…

- La implinirea a 140 de ani de la victoria obtinuta, pe Dunare, de catre marinarii militari romani, in timpul Razboiului de Independenta, impotriva otomanilor, Fortele Navale Romane vor omagia memoria militarilor romani.

- Cadmiu, un metal greu, toxic, puternic cancerigen, este tot mai prezent in alimentația noastra. Il primim la pachet prin importurile mari de produse agroalimentare obținute prin utilizarea in exces a ingrașamintelor chimice.

- Sase romani spun ca au deschis la Iasi, un accelerator de afaceri, care a strans deja un fond de 150.000 de euro, prin care vor face investitii in start-upuri iesene de tehnologie a informatiei si comunicatii (IT).

- Tinerii romani navigheaza pe internet. Potrivit Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT), 95% dintre tinerii romani cu varste intre 14 si 24 ani utilizeaza internetul in mediul urban, iar 82% in mediul rural. Ziua Internationala a Internetului este sarbatorita in fiecare an pe 29 octombrie, aceasta…