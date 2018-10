Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea susține, dupa criticile aduse guvernului de Frans Timmermans, ca daca va continua dialogul cu Romania, vicepreședintele Comisiei Europene va constata ca țara noastra merge in direcția buna, nu in cea greșit."Sunt convins ca daca va fi deschis in continuare spre dialog o sa constatate…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a comentat, astazi, scrisoarea prin care mai mulți lideri ii cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD și al Camerei Deputaților, poziționandu-se in tabara contestatarilor. Intr-un interviu acordat stiripesurse,ro, Grindeanu a comentat scrisoarea,…

- Mai bine mai tarziu decat niciodata. Unii dintre cei care l-au contestat cel mai puternic anul trecut au ajuns sa afirme acum exact ceea ce susținea el atunci. Fostul premier Sorin Grindeanu spune ca e important sa se schimbe lucrurile in PSD macar in ceasul al doisprezecelea. The post Grindeanu, despre…

- Casa Alba a caracterizat miercuri drept "regretabile" sanctiunile economice anuntate de Turcia in replica la cele adoptate de SUA, care au facut din nou apel la eliberarea imediata a pastorului american Andrew Brunson, relateaza AFP."Tarifele vamale ale Turciei sunt cu siguranta regretabile…

- Consilierii Generali au votat in sedinta de joi, un proiect propuns de Primarul General, Gabriela Firea, care vizeaza "aprobarea Regulamentului de Intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calitații arhitectural-ambientale a cladirilor in Municipiul București" Primarul General,…

- Un magazin care comercializa mancare de tip fast-food in incinta unui mall din Galati a fost inchis, luni, de Directia de Sanatate Publica (DSP), dupa ce clientii au filmat, in weekend, gandaci in vitrina cu mancare, imagini distribuite apoi pe o retea de socializare. Potrivit reprezentantilor DSP Galati,…

- Inspecția Judiciara va incepe, in semestrul II din 2018, o serie de controale de fond, in care vor fi vizați judecatorii, dar și procurorii. Inspectorii vor cerceta toate dosarele de mare corupție, dosarele mai vechi de 10 ani, dar și daca judecatorii au motivat in termenul legal sentințele, se spune…

- Un studiu de tip Omnibus lansat recent de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS precizeaza ca peste 70% dintre români cred ca tara merge pe direcția gresita. Astfel, conform datelor acestui studiu, 72% dintre respondenti considera ca România…