Stiri pe aceeasi tema

- „M-am gandit sa scriu despre motivul pentru care nu am sa merg la vot. Este prima data din 1990. Nu doresc ca referendumul sa fie valid. In masura in care se va reuși modificarea Constituției, a doua zi nu se va schimba nimic. Și totuși se va schimba totul. Pentru ca va veni la un moment dat o alta…

- Gabi, concurent la "Insula iubirii", a publicat un mesaj transant dupa ce au fost difuzate imaginile cu el si Andreea, in Thailanda. La scurt timp dupac e s-a aflat ca au parasit emisiunea la nici doua zile de la intrare, tanarul a scris un mesaj pe retelele de socializare.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca instituțiile statului „au hiper-reactionat intr-un mod greu, foarte greu de inteles” la protestul diasporei din 10 august, precizand ca nu a avut informari ca vor fi violențe.

- Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, vine cu un mesaj dur pentru coaliția de guvernare dupa violențele de la protestele din Piața Victoriei."In aceasta seara, protestele sunt pașnice, nu exista violența. Așa trebuia sa fie și aseara. Nu exista “violenta legitima din partea…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre infrangerea suferita pe terenul lui Gaz Metan, 2-3, și despre marile probleme ale echipei lui Bratu. "E un duș rece de care aveam nevoie. Am stabilit de la inceputul drumului ca trebuie sa fim mai modești și sa nu ne facem iluzii. Am tratat…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat, marți seara, strategia de protecție a Romaniei ca membra NATO, susținand ca țara noastra se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat, marți seara, strategia de protecție a Romaniei ca membra NATO, susținand ca țara noastra se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei.

- Comisia Europeana continua sa monitorizeze evolutiile din Romania cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) si insista ca este esential sa nu se faca pasi inapoi fata de progresele deja realizate, i-a transmis marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, premierului…