Marko Bela, despre referendum: Va veni o altă inițiativă. Prima dată despre avort. „M-am gandit sa scriu despre motivul pentru care nu am sa merg la vot. Este prima data din 1990. Nu doresc ca referendumul sa fie valid. In masura in care se va reuși modificarea Constituției, a doua zi nu se va schimba nimic. Și totuși se va schimba totul. Pentru ca va veni la un moment dat o alta inițiativa. Prima data despre avort. Dupa, despre religia de stat. Apoi, despre pedeapsa cu moartea. Despre romi. Despre utilizarea steagului. Despre intonarea imnului. Despre școlile maghiare. Fiecare referendum va avea succes. Cei care vor vota se pot bucura. Dar intr-un final, va fi un referendum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

