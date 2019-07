Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din germani se asteapta ca economia tarii lor sa se inrautateasca in urmatorii ani, conform unui nou studiu comandat de posturile RTL si n-tv, informeaza AGERPRES.Numai 14% dintre germani se asteapta la o imbunatatire economica in urmatorii cativa ani, iar 34% se asteapta ca lucrurile…

- Grupul de turism Eurolines, detinut de Dragos Anastasiu, va ceda catre DER Touristik Group, parte a Grupului german Rewe (care deține și magazinele Penny), toate activitatile de turism - turoperare, retail, business travel si incoming - care, în acest moment, se deruleaza pe trei companii distincte,…

- Afacerea miliardarului Richard Branson - Virgin Galactic - ar urma sa devina în curând prima companie de turism spațial listata pe bursa. O companie numita Capital Social Hedosophia Holdings Corp și-a anunțat intenția de a investi aproximativ 800 de milioane de dolari pentru o participație…

- Cei 184 de angajați ai Primariei Motru au primit, pe data de 14 iunie, doar jumatate din salariile aferente lunii mai 2019. Asta, in condițiile in care ștatele de plata și chiar fluturașii de salariu au fost intocmite cu salariile intregi. Sindicatul din unitate ii solicita primarului Gigel Jianu sa…

- ​Daca startup-urile încep cu bugete de 1.000 de euro pe luna, companiile mari pun la dispoziție bugete ce depașesc pragul de 100.000 de euro pentru serviciilor de marketing online. Domeniile cu cele mai mari investitii.Citeste continuaera pe StartupCafe.ro

- Jumatate dintre adultii americani cred ca Statele Unite vor purta un razboi cu Iranul "in urmatorii cativa ani", potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos difuzat marti, pe fondul intensificarii tensiunilor intre cele doua tari, informeaza Agerpres. Desi americanii sunt mai preocupati acum de Iran…

- Urmeaza cel puțin un an și jumatate cu creșteri de prețuri in Romania. Asta arata prognoza prezentata vineri de Banca Naționala, in raportul anual pentru inflație, scrie ProTV. La acest capitol al scumpirilor, in primele luni din 2019 țara noastra a fost campioana Uniunii Europene, potrivit Eurostat.…

- Statisticile arata ca în România bugetele pentru publicitatea digitala ar putea ajunge la 76 milioane de euro în 2019. Conform celui mai recent raport ANCOM, sunt circa 19,3 milioane de conexiuni la internet mobil de mare viteza și 4,9 milioane conexiuni la punct fix. Astfel, milioane…