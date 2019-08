Marketa Vondrousova, finalista de la Roland Garros, s-a retras de la US Open

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a onora seria performanțelor unei mari jucatoare de tenis și, in special, a cuceririi titlului de la Wimbledon la data de 13 iulie 2019, Romfilatelia introduce in circulație, vineri, 26 iulie a.c., emisiunea de marci poștale SIMONA HALEP, AMBASADORUL TENISULUI ROMANESC, formata din o colița dantelata…

- Simona Halep a fost victima unui atac cibernetic. Contul de Instagram al campioanei de la Wimbledon a fost spart de hackeri marti seara, acestia publicând imagini prin care cereau bani de la fanii sportivei. Contul de Instagram al Simonei Halep a fost spart de hackeri „Hei,…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 4 WTA, se afla in vacanța dupa ce a triumfat la Wimbledon, dar pare sa aiba probleme in mediul online. Se pare ca Simona Halep a fost victima hackerilor. Pe contul de Instagram al campioanei au aparut doua mesaje ciudate, care ulterior au fost șterse. In ele, «Simona Halep»…

- Simona Halep și-a prezentat trofeul caștigat la Wimbledon pe Arena Naționala in fața a peste 20.000 de oameni, care au aplaudat-o la scena deschisa. De la eveniment a lipsit Gabriela Firea, primarul Capitalei, deși instituția condusa de ea a organizat totul pe Arena Naționala. Aceasta a vrut sa evite…

- Primarul Bucureștilor, Gabriela Firea, a precizat ca municipalitatea va organiza un eveniment pentru a onora victoria Simonei Halep in turneul de Grand Slam de la Wimbledon, ceremonie la care primarul nu va participa. Firea a mai organizat un eveniment similar și dupa victoria lui Halep la Roland Garros,…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Daniel Dobre, antrenorul campioanei de la All England Club, pune reușita pe seama muncii in echipa, noteaza GSP.ro. „Este incredibil, nu atat victoria, ci modul cum…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca Simona Halep a aratat un nivel extrem de ridicat la Wimbledon și a revenit in forma care i-a adus trofeul la Roland Garros și finala la Australian Open.Citește și: Gabriela Firea, mesaj pentru urechile fine din politica, la externarea din spital:…

- Australianca Asheligh Barty, locul I WTA, s-a retras de la turneul de categorie Premier de la Eastbourne, din cauza unei accidentari la bratul drept, informeaza WTA, conform News.ro.Barty era pe partea de tablou a Simonei Halep, locul 7 WTA, pe care o putea întâlni în semifinale.…