Mark Zuckerberg vrea stiri de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere, pe Facebook

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui "simt…

- „Saptamana trecuta am anuntat o schimbare majora pentru a incuraja interactiuni sociale cu sens, cu familia si prietenii, in schimbul consumului pasiv. Ca rezultat, veti vedea mai putin continut public, inclusiv stiri, materiale video si mesaje publicate de companii. Dupa aceasta schimbare, ne asteptam…

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- CFR Cluj – CD Castellon, primul amical din 2018 pentru liderul Ligii I. S-a jucat miercuri, de la ora 20.00, pe Nou Estadi Castalia, din Castellon! Clujenii s-au impus cu 4-0 in fața a 3.000 de spectatori. Trupa lui Dan Petrescu a deschis scorul printr-un autogol, iar Hoban (min.37), Culio (min.42) si Costache (min.75), la…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan este total nemultumit de nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. El a scris cuvinte acide pe pagina personala de Facebook. "Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni,...

- Mihai Tudose a demisionat de la conducerea Guvernului. Ultima postare publica a sa, în calitate de premier, a fost luni, însa nu a fost legata de situația din PSD. ”Sarbatorim astazi Ziua Culturii Naționale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contribuției constante…

- Radulescu a fost printre primii care a cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv national al PSD, intr-o postare pe Facebook, care sa ii retraga sprijinul politic pentru echipa "Tudose-Ciolacu". Potrivit DC News, Tudose si Ciolacu au fost cei care l-au invitat pe Radulescu sa iasa. (hotnews.ro)

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de ...

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Mark Zuckerberg anunța ca agloritmul Facebook-ului se modifica, iar modul in care vor fi afișate postarile in News Feed va fi diferit. Rețeaua sociala va pune mai mult accent pe ideea de comunitate și de interacțiune sociala semnificativa. CEO-ul Facebook a declarat ca vrea ca platforma pe care o conduce…

- Facebook a anuntat o modificare majora in ceea ce privește conținutul care apare in News Feed-ul fiecaruia din cele peste 2 miliarde de utilizatori. Potrivit companiei, de acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite de familiile şi de prietenii internauţilor, în…

- Facebook a anuntat noi schimbari pentru newsfeed. Algoritmii vor fi modificati pentru a afisa mai multe lucruri publicate de prieteni si membrii familiei si mai putin continut de la publicatii si alte tipuri de pagini. Potrivit sefului companiei, Mark Zuckerberg, in flux va aparea mai putin „continut…

- Mark Zuckerberg a anunțat intr-o postare pe Facebook ca se va modifica algoritmul de afișare a postarilor. Prioritare vor fi informațiile postate de prieteni, spune fondatorul rețelei de socializare care precizeaza ca dorește astfel sa creasca calitatea timpului pe care utilizatorii il petrec pe Facebook.…

- Mark Zuckerberg a anuntat una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse pubiicatii. Schimbarea va afecta organizatiile…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o "calitate onorifica si onoranta", dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru AGERPRES. "Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le remedieze in 2018.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul Facebook, a recunoscut in rezolutia sa pentru 2018, postata pe rețeaua de socializare, ”erorile” in inlaturarea știrilor false sau a mesajelor care incita la urași abuzuri. Zuckerberg a promis sa remedieze problemele in aceste an.

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le remedieze in 2018,…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- ​Vietnamul are o unitate militara cibernetica speciala cu 10.000 de oameni care sa contracareze raspandirea online a punctelor de vedere pe care guvernul le considera ca fiind eronate, scrie presa locala care citeaza un oficial de rang inalt din armata. Vietnamul are 96 de milioane de locuitori si doua…

- Facebook va opri etichetarea continutului din News Feed identificat drept Fake News, garnisind in schimb postarile respective cu articole pe acelasi subiect, provenind din surse verificate. Masura reprezinta cea mai puternica abordare de la inceperea campaniei impotriva stirilor false, in urma cu un…

- Retelele sociale sunt criticare dur de un fost manager Facebook pentru modul in care manipuleaza utilizatorii si afecteaza societatea. Chamath Palihapitiya, care pana in 2011 a fost vicepresedinte la Facebook pe segmentul pentru cresterea numarului de utilizatori la Facebook, a declarat ca…

- Moneda virtuala Bitcoin a depașit un nou prag istoric, contractele futures depașind 18.000 de dolari, scrie Reuters . Reamintim, Bursa din Chicago a pus la dispoziție investitorilor contracte prin care investitorii pot paria pe Bitcoin. Prin intermediul acestora pot investi atat marile fonduri sau banci…

- Puse sub presiune de catre institutiile europene, disperate sa obțina o poveste de succes din extinderea cu probleme a anului 2007, Direcția Naționala Anticorupție a fost acoperita cu laude in ultimii ani. „Dar, dincolo de bula Bruxelles-ului, am dat peste o poveste foarte diferita - una de intimidare…

- Frații Tyler și Cameron Winklevoss sunt primii miliardari in Bitcoin ai lumii. Cei doi, cunoscuți pentru faptul ca l-au dat in judecata pe Mark Zuckerberg, directorul Facebook, pe motiv ca a furat ideea rețelei sociale de la ei atunci cand studiau impreuna la Harvard, au primit o compensație de 65 de…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- ”A disparut un simbol al Romaniei si cred ca ar fi necesar ca tinerii din ziua de azi sa invete mai mult la scoala despre ce a reprezentat Regele Mihai I pentru Romania. Am avut onoarea sa-l intalnesc la unele evenimente protocolare, dar l-am cunoscut mai bine din povestile pe care mi le-a spus…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- DNA vrea sa se asigure ca prejudiciul stabilit in dosarul TelDrum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, va fi recuperat. Astfel, potrivit unor surse Digi24, procurorii urmeaza sa anunte ca au instituit sechestru asigurator pe averile celor vizati in dosar. Amintim ca prejudiciul…

- Cantareața pop egipteana Sherine Abdel Wahab a fost trimisa in judecata in țara sa pentru ca a spus in timpul unui concert in strainatate ca a bea apa din Nil ar putea fi periculos pentru sanatate, au anunțat miercuri surse judiciare, relateaza AFP. Sursa foto: Sherine Abdel-Wahab / Facebook…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- ”Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie. Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor?”, a scris Traian Basescu pe Facebook.El a publicat si fragmente din discursul sau din sedinta Camerei Deputatilor din 9 aprilie 1996, in timpul…

- „Ce șotron au tras la Jiul”, „Nu sunt facute pentru circulația rutiera, sunt semne facute pentru extratereștri”, „E o harta pentru comoara unor pirați”, „Robotul care le-a facut era coordonat de sistemul de trafic management”, „Un muncitor pe coca și-a facut de cap”, „Muncitorii au executat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15:00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale, au declarat surse politice. Sedinta urmeaza sa aiba loc la Palatul Parlamentului. Discutiile vin in contextul in care Guvernul…

- Americanii de la Facebook au anunțat saptamana asta nu doar ce caștiguri a inregistrat, ci și numarul de conturi dubioase pe care le gazduiește. Ce-i drept, aceasta confesiune a fost facuta mai discret. Rețeaua lui Mark Zuckerberg are in proporție de aproape 3% conturi false și in jur de 6-10% conturi…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Laura Minnea, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii din Buzau fac cercetari in urma unei sesizari in care se reclama faptul ca un barbat, de 39 de ani, si-a agresat fiul, in varsta de 12 ani. „Oamenii legii au fost informati…

- Comitetul parlamentar britanic a cerut companiei Facebook informații privind activitațile conturilor conexe cu Federația Rusa in perioada referendumului Brexit. Scrisoarea a fost trimisa fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, de catre președintele Comitetului pentru Tehnologii Digitale, Media și Sport.…