Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters. Potrivit autoritatilor,…

- Statele Unite ale Americii si Mexicul au ajuns luni la o intelegere pentru a revizui Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) si discutiile cu Canada urmeaza sa inceapa imediat, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters. ''Au numit acordul NAFTA.…

- „Senatorul John Sidney McCain III a murit la orele 16.48, la 25 august 2018. Langa senator se aflau in momentul decesului sotia sa, Cindy, si familia lor", a informat biroul senatorului intr-un comunicat. „La moartea sa, el a servit cu fidelitate Statele Unite ale Americii timp de 60 de ani", a declarat…

- Statele Unite ale Americii au impus marti sanctiuni impotriva a doi rusi, a unei companii rusesti si a unei firme slovace pentru presupuse actiuni ale lor de a ajuta o alta companie ruseasca sa evite sanctiunile ce vizeaza activitatile cibernetice malware ale Rusiei, relateaza agentia Reuters.Departamentul…

- Un studiu efectuat in Statele Unite ale Americii a descoperit ca oamenii care fac sport de mai multe ori pe saptamana au o mai buna sanatate mintala decat cei care nu fac deloc exerciții fizice, iar sporturile de echipa și cele care implica grupuri sociale au cele mai multe efecte pozitive, potrivit…

- Iranul nu va lua parte niciodata la negocieri unilaterale cu Statele Unite ale Americii sub amenintare, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Qassemi, citat de Reuters, scrie defense.ro. Continuarea pe defense.ro.

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite ale Americii vor introduce tarife pentru importurile de automobile din UE, a anuntat miercuri Cecilia Malmstrom,…

