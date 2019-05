Mark Zuckerberg si-a cumparat in SECRET vile de 60 de milioane de dolari! Potrivit tabloidelor, Zuckerberg a incercat sa pastreze complet secreta achizitia, cerand chiar si stregerea imaginilor cu cele doua proprietati, chiar si de pe site-ul agentiei imobiliare care a intermediat tranzactia. El ar fi apelat la o firma intermediara, pentru ca numele sau sa nu apara nicaieri, vrand sa pastreze cat mai ascunsa viata sa privata, scrie ProTV. Ambele cladiri, extrem de luxoase si dotate chiar si cu un mic port pentru iahturi, ar putea insa sa fie demolate, deoarece dateaza din perioada interbelica si nu au dotari moderne. Zuckerberg a procedat asa cu cateva constructii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

