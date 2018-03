Stiri pe aceeasi tema

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Scaderea record a acțiunilor Facebook vine dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori ai retelei sociale din Statele Unite ale Americii, informeaza agentia EFE. In prezent, Facebook are o capitalizare de piata de peste…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Apple proiecteaza si produce, pentru prima oara, propriile ecrane pentru dispozitive mobile, bazate pe tehnologia MicroGED, la o unitate de productie secreta din apropierea sediului sau central din California, pentru a fabrica un numar mic de ecrane care sa fie testate, au declarat persoane apropiate…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Recent, președintele SUA, Donald Trump, intr-un discurs ținut in fața personalului militar de la baza militara aeriana Marine Corps Miramar din San Diego, statul California, a declarat ca noua sa strategie naționala considera spațiul ca fiind un domeniu de razboi, la fel ca pamantul, aerul și marea....

- Dupa ce, recent, președintele american, Donald Trump, lua in considerare optiunea unui raspuns armat din partea SUA, in cazul in care atacurile regimului sirian condus de Basahr al-Assad impotriva propriului popor vor continua. In acest context, raspunsul Rusiei nu a incetat sa apara, Moscova transmițand…

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Yngve Slyngstad este CEO-ul Fondului Suveran de Investitii din Norvegia, cel mai mare fond suveran din lume, parte din Banca Centrala a Norvegiei. Slyngstad are o diploma in Drept obtinuta la Universitatea din Oslo, avand de asemenea un master in Economie la Universitatea Santa Barbara din…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sambata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News.

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice, scrie Bloomberg. Falimentul este o lovitura pentru mogulul Stephen Feinberg, care a fost un sustinator proeminent al presedintelui Donald Trump.…

- Tremend, compania româneasca nominalizata de Deloitte între cele mai dinamice organizații the software engineering din regiune, finalizeaza achiziția 648 Group, companie de servicii de dezvoltare web și mobile cu sediul în US. Dupa ce a înregistrat o creștere…

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Essential, asemeni HMD Global, a iesit anul trecut in fata cu o promisiune foarte simpla: va oferi functionalitatea Android fara modificari si actualizari rapide. In timp ce HMD s-a miscat foarte repede cu actualizarile, Essential a mai intarziat putin, in ciuda faptului ca ofera momentan un singur…

- Procurorii au efectuat, marti, perchezitii la sediul central si unitatea de productie a companiei Audi din orasul german Neckarsulm, in legatura cu presupusa manipulare a datelor privind emisiile vehiculelor diesel, informeaza site-ul cotidianului The New York Times. "In acest moment,…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța Guvernul intr-un comunicat. Decizia aparține Curții…

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- Fondatorul celebrei companii Ikea, Ingvar Kamprad, a murit , sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în casa sa din Smaland, a anuntat compania, citata de BBC.Compania a transmis ca Ingvar Kamprad "a murit pasnic la domiciliu, în data de 27 ianuarie", adaugând ca…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP. Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis…

- Fondatorul lantului suedez de mobila IKEA, Ingvar Kamprad, a decedat la varsta de 91 de ani. Compania transmite ca acesta s-a stins din viata in casa lui din Smaland, Suedia, potrivit The Guardian. „Fondatorul IKEA si Ikano, si unul dintre cei mai buni antreprenori ai secolului 20, Ingvar…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), potrivit AFP.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind postul CNN, cu cele mai multe mentionari si cotidianul The New York Times, informeaza site-ul cotidianului...

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Compania de transfer de bani MoneyGram foloseste un program-pilot care testeaza XRP, moneda digitala produsa de startupul Ripple din San Francisco, scrie The Wall Street Journal. MoneyGram a decis sa lucreze cu XRP in scopul de a reduce costurile de transfer si timpul de precesare al tranzactiilor.…

- Mark Zuckerberg a anunțat intr-o postare pe Facebook ca se va modifica algoritmul de afișare a postarilor. Prioritare vor fi informațiile postate de prieteni, spune fondatorul rețelei de socializare care precizeaza ca dorește astfel sa creasca calitatea timpului pe care utilizatorii il petrec pe Facebook.…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal in aceasta tara,…

- Actiunile distribuitorului de electricitate Electrica (EL) se tranzactioneaza luni (12:00) la pretul de 11,42 lei pe actiune, minus 1,55% fata de sedinta precedenta pe cel mai mare rulaj de tranzactionare de la bursa, potrivit datelor BVB. La ora redactarii acestei stiri rulajul cu actiuni…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Intel se afla in fata unui scandal care-i poate afecta imaginea, mai ales ca stia din iunie de cele doua vulnerabilitati ale procesoarelor si nu a facut publica informatia, dar nici nu a gasit o rezolvare. Actiunile companiei au scazut, analistii spun ca Intel nu-si va pierde dintre clienti, insa acestia…

- Canada si nordul Statelor Unite sunt afectate de un val de aer polar extrem de rece, care a dus temperaturile la sub -30 de grade Celsius. In unele zone este mai frig si decat in Antarctica sau Marte. Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade la statia…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Un fost pușcaș marin pregatea un atentat terorist la San Francisco Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial…

- Majoritatea aflata la guvernare are in lucru un proiect de lege prin care va fi reglementata activitatea de transport, cu referire inclusiv la servicii de transport de tipul platformei Uber, au declarat pentru Profit.ro surse oficiale.Inainte de a fi prezentata aici, informația a fost anunțata…