- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea

- O comisia parlamentara britanica a cerut marti sefului Facebook, Mark Zuckerberg, sa se prezinte in fata sa pentru a raspunde la acuzatiile de deturnare de date personale ale utilizatorilor sai, apreciind ca explicatiile oficiale oferite de reteaua sociala au fost "inselatoare", scrie AFP.

- Gestul firmei de consultare politica Cambridge Analytica, care a accesat date de la 50 de milioane de utilizatori Facebook in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016 fara permisiunea companiei si a folosit aceste date pentru publicarea anunturilor politice foarte bine redirectionate pe reteaua…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat compania Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat pagina companiei Cambridge Analytica. Cambridge Analytica este o firma specializata in analiza...

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare.

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, actiune care incalca principii de drept international. Exprim deplina solidaritate cu Marea Britanie!", se arata in mesajul postat pe Facebook de Liviu Dragnea. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe…

- Un rus care a cerut azil politic in Marea Britanie, gasit mort in casa lui din Londra. Rusul Nikolai Glushkov, care a cerut azil politic in Marea Britanie, dupa ce a fost condamnat pentru frauda, a fost gasit fara suflare in casa sa din Londra. Potrivit The Guardian, rusul in varsta de 68 de ani a fost…

- Miliardarul George Soros a finantat cu 450.000 de euro grupul anti-Brexit al carui co-fondator este femeia de afaceri Gina Miller. Fundatia a fost infiintata pentru a sustine campania impotriva deciziei Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, conform Financial Times. Fundatia „Open…

- Uber a lansat oficial Uber Green si in Bucuresti. Serviciul este deja disponibil de astazi si, desi este un serviciu care ajuta planeta, tariful nu difera de UberSelect, scriu cei de la Playtech.ro. Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27…

- Claudia Gutulescu, o românca originara din Drobeta-Turnu Severin care traieste de mai multi ani în Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanta în România.

- Claudia Gutulescu, o romanca originara din Drobeta-Turnu Severin care traieste de mai multi ani in Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanta in Romania. Ea s-a aratat socata de preturile din supermarket.

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dupa amiaza la sediul DNA pentru a fi audiat in calitate de martor in cel mai nou dosar al lui Dragnea.„Nu stiu, poate o sa imi aduca noroc. N-ati vazut? Martorii din dosarul asta, unul e șef la ANCOM, altul e ministru.”, a spus Ponta la sosire…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- „Liste” este numele care vorbeste de la sine despre cea mai noua facilitate lansata de Facebook. Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze…

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie.Rudd va vizita SUA unde se va intalni cu companii de tehnologie pentru a discuta ideea, precum si alte eforturi de a stopa extremismul.Mii de ore…

- Au mai fost situatii in care de la tribuna salii Parlamentului s-au auzit vrute si nevrute. De aceasta data, insa, s-a ajuns la acuzatii cu pastile. Totul a pornit de la o remarca formulata de Raluac Turcan, la adresa celor din Coalitia de guvernare, in momentul in care se discuta solicitarea privind…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a respins prin vot, miercuri, 7 februarie, inființarea unei comisii de ancheta privind neregulile de la votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu din iunie 2017.Proiectul de hotarare pentru inființarea comisiei, respins…

- Intalnirea maraton de luni seara, la care au participat cateva zeci de oameni de cultura din Timișoara i-a dat idei primarului Nicolae Robu. Acestea a anunțat, pe Facebook, ce vrea sa faca pentru a impaca toate parțile și a face mai eficienta munca la proiectul Capitala Europeana a Culturii. Ramane…

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara. Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Mark Zuckerberg a anuntat ca WhatsApp a ajuns la 1,5 miliarde de utilizatori. In fiecare zi sunt transmise prin intermediul serviciului 60 de miliarde de mesaje. Astfel, WhatsApp isi consolideaza pozitia de lider pe piata aplicatiilor de mesagerie instanta. Facebook a platit pentru WhatsApp 19,3 miliarde…

- Mark Zuckerberg a comunicat recent schimbari majore pe care are in plan sa le aduca in News Feed-ul Facebook, iar printre deciziile fondatorului si CEO-ului celei mai mari platforme social media din lume, se numara prioritizarea stirilor locale in News Feed. Mai exact, se pare ca in curand vei incepe…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson, acuza Federatia Rusa ca incearca sa provoace daune economiei din Regatul Unit prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti". "De ce continua sa fotografieze si sa monitorizeze centrale electrice,…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Istoricul si politologul Petre Guran a scris pe Facebook ca "Dumnezeu l-a chemat acasa pe Neagu Djuvara, dupa 101 ani in slujba Romaniei". "S-a nascut cu tatal pe front, a fost el insusi pe front, a traversat Petrogradul revolutionar, si-a petrecut tineretea intre Paris si Baragan, si-a castigat…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- Politia britanica a anuntat ca decesul cântaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale. Initial, politia britanica a anuntat ca a fost chemata la un hotel din Park Lane, în…

- Ultima postare a fondatorului facebook, Mark Zuckerberg s-a dovedit a fi extrem de scumpa. Averea lui a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gând sa restricționeze materialele mass media sau promoționalele întreprinderilor pe paginile utilizatorilor…

- Facebook vrea sa revina la scopul pentru care a fost creat. Vor fi tot mai puține știri si anunțuri publicitare Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni…

- Mark Zuckerberg a anunțat ca agloritmul Facebook-ului se va modifica. Ce inseamna asta? Felul in care vor fi afișate postarile in News Feed va fi diferit. Rețeaua sociala va pune mai mult accent pe ideea de comunitate și de interacțiune sociala semnificativa.

- Mark Zuckerberg a anuntat una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse publicatii. Schimbarea va afecta organizatiile…

- Presedintele PNL Lugoj, care a publicat copiile mai multor contracte care arata ca evenimente ale PSD Lugoj au fost finantate din bani publici, a fost audiat la Politie in urma unei plangeri a directorului Casei de Cultura a Municipiului Lugoj. Acesta a depus la Politie o reclamatie prin care acuza…

- 29 de initiative legislative sustinute de deputatul Violeta Radut in primul an de mandat in Politic / Violeta Radut a preluat mandatul de deputat de Teleorman la finalul lunii ianuarie 2017, odata cu plecarea fostului presedinte al Consiliului Judetean, Adrian Gadea, la Ministerul Dezvoltarii Regionale.…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, în rezolutia sa pentru noul an, "erori" în înlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Wolfgang Schaeuble (CDU), fostul ministru de Finante al Angelei Merkel, le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere. Un acord intre Uniunea Crestin-Democrata…

- Dinu Șovea este un roman stabilit in Londra, celebru pentru postarile sale de pe Facebook, in special cea in care a pus la zid toți romanii din țara natala . Acum, Dinu Șovea a publicat o fotografie cu o punga de pufuleți și chei de la mașina și transmite un mesaj trist legat de viața romanilor care…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan explica pe pagina sa de Facebook cum se face, de fapt, un buget de stat profesionist, dupa ce Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul pe 2018. In conditiile in care Parlamentul a inceput munca pe bugetul pentru 2018 la sfarsitul lunii noiembrie, Muresan arata…

- Președintele Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leanca, a fost propus ieri de coaliția de guvernare la funcția de vicepremier pentru Integrare Europeana. Preluarea unui portofoliu strategic național înseamna o mare responsabilitate, a notat vicepreședintele Parlamentului. …