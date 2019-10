Mark Zuckerberg, presedintele Facebook, le-ar fi spus angajatilor in luna iulie ca ar putea „merge pana la capat” in lupta contra candidatei democrate la prezidentiale, Elizabeth Warren, care ar vrea sa distruga cea mai mare retea de socializare din lume, daca ar ajunge presedintele SUA, conform unor inregistrari ale doua sedinte interne publicate de The Verge.