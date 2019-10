Mark Zuckerberg despre miliardari: Nimeni nu merita sa aiba atat de multi bani

Mark Zuckerberg, care la 35 ani ocupa locul al cincilea in topul celor mai bogati oameni din lume, se declara de acord cu afirmatiile potrivit carora miliardarii nu ar trebui sa existe, facute de candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Bernie Sanders.



"Nu stiu daca am un prag exact in ceea ce priveste cantitatea de bani pe care cineva ar trebui sa o aiba, dar, la un anumit nivel, nimeni nu merita sa aiba atat de multi bani", a spus fondatorul si CEO-ul Facebook in timpul unei eveniment organizat la sediul companiei sale, dupa ce un angajat l-a intrebat ce parere are despre…