- Tenismena romana Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala Turneului Hobart din Australia, avand mari șanse sa caștige aceasta competiție. Mihaela Buzarnescu (57 WTA), o tenismena de 29 de ani cu o evoluție remarcabila in ultimul timp, a invins-o, vineri, pe ucraineanca Lesia Tsurenko (43…

- Mark Zuckerberg anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor Facebook.Citește și: Surse: Zazanie totala in PSD. Noii pioni din garnitura lui Tudose. Contramutarea lui Dragnea și nebunul decisiv Seful Facebook…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit diplomatului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Primaria Sectorului 2 continua sa plateasca serviciile unei firme patronate de oamenii fostului primar Neculai Onțanu, unii dintre ei, foști membri ai UNPR, acum absorbit de PMP. Administrația Domeniului Public Sector 2 a atribuit, in luna decembrie a anului trecut, doua contracte pentru servicii de…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Joi, Halep (26 de ani) – numarul 1 mondial – a trecut cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Begu (27 de ani, 43 WTA), a patra favorita, a invins-o joi cu 7-5,…

- Publicația Lumea Justiției a publicat vineri un editorial, semnat de Adina Anghelescu, in care sunt identificate o serie de amendamente prost gandite, propuse in procesul de amendare a Codurilor penale. Publicam principalele fragmente din acest material: (…) Anul 2018 va fi crucial pentru cetateni.…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, la cateva zile dupa ședința maraton in care s-au adoptat amendamentele la actul normativ. Legea de modificare a trecut cu 179 de voturi „pentru” și 90 „impotriva”. Camera Deputatilor este…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Ediția din 11 decembrie a Marilor Intalniri de la Excelsior o are ca invitata pe jurnalista Alessandra Stoicescu, realizatoarea emisiunii „100 de minute” de la Antena 3. Evenimentul care va incepe la ora 20 are loc in Sala „Ion Lucian” (Sala Mare) a Teatrului Excelsior, unde cunoscuta realizatoare de…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Angajați ai firmei care se ocupa de organizarea targului de Craciun din Piața Victoriei au mers, sambata dupa-amiaza, sa stranga schelele transportate acolo de dimineața. Protestatarii au luat acest gest drept o victorie, transmite Antena 3. Schelele au fost stranse și incarcate in dube. Inițial,…

- Ambasada Marii Britanii la București provește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției desfașurat in Parlamentul Romaniei, precizand ca „este responsabilitatea Romaniei sa decida cu privire la legislatia proprie, in conformitate cu Constitutia si cu procedurile parlamentare”. „Speram ca…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Procurorii DIICOT fac, la aceasta ora, percheziții de amploare la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, intr-un dosar privind fraude cu credite pt IMM-uri. Potrivit unor surse judiciare, mai multe firme ar fi fost interpuse cu roluri distincte, dar cu același…

- Agenția Naționala de Integritate incalca grav și flagrant Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Și aceasta se intampla de cel puțin un an. Potrivit Legii 544/2001, „pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informațiile de interes public autoritațile și instituțiile…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir anunța pe contul sau de Facebook ca urmeaza sa faca dezvaluiri despre rețeaua coordonata și controlata de generalul Dumitru Dumbrava, fost șef al Direcției Juridice din SRI. Daniel Dragomir scrie ca va devoala „statul paralel in toata splendoarea sa” precizand…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Secția pentru procurori…

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- Palamentul European a cerut marți instituirea la nivelul UE a unor reguli pentru a proteja mai bine consumatorii impotriva escrocheriilor și a identifica și opri mai repede comercianții falși. Deputații au revizuit regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorilor (CPC), cu 591 de voturi…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a incasat, marți, o noua lovitura. Unul dintre procurorii caruia i-a cerut revocarea, dupa scandalul inregistrarilor de la celebra ședința in care cerea anchetarea unor miniștri, Mihaiela Moraru Iorga s-a intors la serviciu, la DNA.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut, luni, intr-o conferința de presa organizata la Palatul Parlamentului, primele declarații publice dupa ce procurorii l-au anunțat ca este urmarit penal in dosarul “Teldrum”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: „Astazi, am fost la DNA sa-mi iau in primire…

- UPDATE Aproape 1.000 de protestatari au inlaturat gardurile instalate de Jandarmerie in Piața Victoriei și au plecat, pe Bulevardul Kiseleff – care a fost inchis traficului rutier -, in marș, spre sediul PSD. Protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, care nu voiau sa-i lase sa plece spre sediul PSD,…

- Valorile termice vor fi in crestere usoara in toata tara si se vor situa peste cele normale pentru a doua decada a lunii noiembrie, cu maxime intre 8 si 16 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea innorari temporare si va ploua slab, local in regiunile nord-vestice…

- Procurorii Parchetului General conduși de Augustin Lazar au clasat dosarul deschis in urma sesizarii Direcției Naționale Anticorupție cu privire la inregistrarile cu procurorul șef Laura Codruța Kovesi aparute in presa. Anunțul a fost facut vineri de reprezentanții Parchetului General, intr-un raspuns…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa retrimita Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dosarul lui Rami Ghaziri, supranumit “Regele Puilor”. Potrivit Antena 3, decizia judecatorilor vine la aproape un an de cand procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pe Rami Ghaziri, proprietarul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca i-a rugat pe membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa țina cont și de pozițiile sale publice privind procedura de numire a procurorilor șefi. „Proiectul privind Legile justiției abia a fost depus la Comisia speciala.…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost audiat, luni, in comisia speciala parlamentara privind alegerile din 2009, unde a povestit ce știe despre noaptea de 5 spre 6 decembrie 2009, intalnirea din casa lui Gabriel Oprea, dar și mai multe momente care au precedat sau succedat ziua alegerilor precum…

- Doi barbati au fost gasiti impuscati, joi dupa-amiaza, pe un camp, la Nisipuri, in apropiere de Targoviste. Prima ipoteza ar fi cea a unui asasinat, urmata de un accident de vanatoare. Procurorii ar inclina spre prima varianta, cu atat mai mult cu cat, surse judiciare au precizat, vineri dimineața,…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA vor vizita miercuri dupa-amiaza aceasta arhiva și nu vor avea nicio restricție avand in vedere calitatea de senatori sau deputați, a transmis președintele comisiei, Șerban Nicolae. “E vorba de o regula valabila pentru orice persoana care a…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, ca, la 30 septembrie, valoarea arieratelor nerecuperabile din TVA reprezenta 7,1 miliarde de lei. Mișa crede ca plata defalcata a taxei va pune pe picior de egalitate contribuabilii, prin combaterea concurentei neloiale. “Diferenta…

- Senatorii și deputații au adoptat, in ședința de miercuri, proiectul de hotarare privind numirea președintelui, a unui vicepreședinte și a doi membri in Comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei. In funcția de președinte al ANRE a fost ales Dumitru Chirița,…

- Ponderea cetațenilor UE care considera ca țara lor a beneficiat de apartenența la Uniunea Europeana este de 64%, inregistrandu-se o creștere cu patru puncte procentuale fața de rezultatele din octombrie 2016, potrivit unui sondaj publicat de Parlamentul European. Rezultatele celui mai recent sondaj…

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, ca este posibil ca pachetul de legi privind justiția sa fie asumat de coaliție și prezentat in Parlament, daca, procedura legislativa pe care trebuie s-o inițieze Ministerul Justiției va dura mai mult de sfarșitul anului. Liderul ALDE…

- La solicitarea premierului Mihai Tudose, Liviu Dragnea și-ar fi pus pe masa, in ședința Comitetului Executiv Național (CEx), demisia de la varful PSD. Dezvaluirea ca Tudose i-a cerut demisia lui Dragnea a fost facuta, marți, la Antena 3, de sociologul Marius Pieleanu, informația fiind apoi confirmata…