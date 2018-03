Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Facebook. Actiunile s-au prabusit la bursa, iar averea fondatorului Mark Zuckerberg a scazut cu patru miliarde de dolari. Cea mai mare retea de socializare din lume este in mijocul unui scandal fara precedent.

- Gestul firmei de consultare politica Cambridge Analytica, care a accesat date de la 50 de milioane de utilizatori Facebook in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016 fara permisiunea companiei si a folosit aceste date pentru publicarea anunturilor politice foarte bine redirectionate pe reteaua…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat compania Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat pagina companiei Cambridge Analytica. Cambridge Analytica este o firma specializata in analiza...

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP, preluat de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor…

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare.

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Compania Strategic Communication Laboratories, cea care a condus colectarea de date pentru campania lui Donald Trump, a fost suspendata de catre Facebook pentru ca a incalcat politicile de colectare și deținere a datelor personale. Aceasta companie, alaturi de Cambridge Analytica, sunt…

