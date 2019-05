Mark ​Zuckerberg: "Bugetul Facebook pentru securitate este mai mare decât tot profitul companiei Twitter pe anul acesta" Raportul periodic al companiei Facebook referitor la aplicarea standardelor comunitații, eliberat joi, arata ca în primul sfert al anului 2019 acțiunile pentru eliminarea profilurilor false au fost aproape dublate, fața de ultimul sfert al anului 2018, potrivit CNBC.



Aceasta creștere a fost cauzata de "atacurile automatizate ale actorilor rau intenționați care încearca sa produca un volum mare de profiluri", conform declarației companiei.



"Bugetul pe care noi îl alocam pentru sistemele de securitate este mai mare decât întregul profit…

Sursa articol: hotnews.ro

